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Dolarda hareketli anlar! Kur 40 lirayı aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dolarda hareketli anlar! Kur 40 lirayı aştı
Dolar, TL, Döviz Kurları, Ekonomi, Trump, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün günü 40 lira sınırında kapatan dolar, yeni güne yükselişle başlamasının ardından psikolojik sınır olan 40 TL'yi aştı. Kur 40,02 liradan işlem görürken, euro 47,09'dan alıcı buluyor. 

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 39,96'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.40 itibarıyla 40,02'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR? 

Aynı dakikalarda euro/TL 47,09'dan, sterlin/TL ise 54,64'ten satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Dolarda hareketli anlar! Kur 40 lirayı aştı - 1. Resim

TRUMP'IN TARİFELERİ PİYASALARI ETKİLİYOR 

ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlaması varlık fiyatlamalarında etkili oluyor. ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerle küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği endişeleri yeniden gün yüzüne çıkarken, ithal mallara uygulanan yüksek vergilerin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dair kaygılar artıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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