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Söylenti piyasaları karıştırdı: Jerome Powell istifa etti mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Söylenti piyasaları karıştırdı: Jerome Powell istifa etti mi?
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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın istifa edip etmediği sorusu son zamanlarda en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Jerome Powell istifa etti mi? İşte tüm ayrıntılar...

ABD Başkanı Trump ve Fed Başkanı Powell arasında sular durulmuyor. İkili arasındaki faiz politikası tartışmaları her geçen gün daha da artıyor.

ABD Başkanı Trump göreve geldiği günden bu yana Powell'ı 6 ay içinde 23 kez açıkça eleştirip ağır ifadeler kullanmıştır. Trump, FED faiz kararına sert tepki gösterse de Powell tüm baskılara rağmen geri adım atmayarak politikasına devam etti. 

Son günlerde ise yayılan bazı iddialar arasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın istifa ettiği yönünde spekülasyonlar yayılmaya başladı. Peki, Jerome Powell istifa etti mi? İşte tüm ayrıntılar...

Söylenti piyasaları karıştırdı: Jerome Powell istifa etti mi? - 1. Resim

JEROME POWELL İSTİFA ETTİ Mİ? 

Jerome Powell istifa etmemiştir. Temmuz 2025 itibarıyla resmi açıklamalara bakıldığında, Jerome Powell'ın istifasına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

FED'in internet adresi başta olmak üzere, ABD basınında Powell'ın istifasına ilişkin doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Powell şu anda görevine devam etmektedir.

Söylenti piyasaları karıştırdı: Jerome Powell istifa etti mi? - 2. Resim

JEROME POWELL KİMDİR?

Jerome Hayden "Jay" Powell 4 Şubat 1953 yılında Washington'da doğdu. Federal Rezerv Sistemi'nin 16. başkanıdır.

2012 yılında Başkan Barack Obama tarafından Federal Rezerv Yönetim Kuruluna ve 2018'de Başkan Donald Trump tarafından FED başkanlığına aday gösterildi. İki adaylık da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından onaylanması üzerine Başkanlığı sırasında Donald Trump tarafından hem eleştirildi hem de övüldü. 21 Kasım 2021'de ABD Başkanı Biden tarafından FED başkanlığına ikinci dönem için aday gösterildi.

Powell, 1975 yılında Princeton Üniversitesinden siyaset derecesi ve 1979'da Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezinden bir Jüri Doktoru almıştır. 1984 yılında yatırım bankacılığına geçerek başta Carlyle Group'un ortaklığı dahil olmak üzere birçok finans kuruluşunda çalıştı.

1992'de Powell, Başkan George H. W. Bush'un altında Hazine İç Finansman Müsteşarı olarak görev yaptı. 2010 yılından 2012 yılına  kadar Bipartisan Policy Center'da misafir araştırmacı olarak bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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