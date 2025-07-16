Fed Başkanı Powell görevden alınacak mı? Trump'tan piyasaların nabzını tutan açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 19:38 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 20:31 - Güncelleme:

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Dünya piyasaları, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevden alınıp alınmayacağına yönelik tartışmalara odaklanmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorum ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının pek olası olmadığını söyledi. Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz" ifadelerini kullandı. "HİÇBİR ŞEYİ MASADAN KALDIRMIYORUM ANCAK..." Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını, ancak neyse ki gelecek aylarda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, Fed başkanının görev süresinin dolacağını vurguladı. Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını dile getiren Trump, "Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorum ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum" dedi. İlgili Haber Trump yönetiminden Süveyda ayarı: Suriye'ye saldırıları durdurun!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe