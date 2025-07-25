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WhatsApp'a rakip mi geliyor? Selçuk Bayraktar duyurdu, yerli uygulama için geri sayım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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WhatsApp&#039;a rakip mi geliyor? Selçuk Bayraktar duyurdu, yerli uygulama için geri sayım
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli mesajlaşma uygulamasının tamamlandığını duyurdu. “Kullanıyoruz hatta... Yakındır” açıklamasının ardından gözler WhatsApp’a rakip olması beklenen yerli platformun çıkış tarihine çevrildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla WhatsApp'a rakip olması beklenen yerli mesajlaşma uygulamasının hazır olduğunu açıkladı. Daha önce kullanıma sunulan “NEXT Teknofest Sosyal” platformuna gösterilen yoğun ilginin ardından Bayraktar’ın verdiği yeni müjde dikkat çekti.

WhatsApp'a rakip mi geliyor? Selçuk Bayraktar duyurdu, yerli uygulama için geri sayım - 1. Resim

WHATSAPP'A RAKİP Mİ GELİYOR?

NEXT Teknofest Sosyal uygulamasında bir kullanıcının “Abi bize WhatsApp yap” mesajına cevap veren Bayraktar, “O da hazır, kullanıyoruz hatta... Yakındır” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yerli ve milli mesajlaşma uygulamasının çok yakında kullanıcılarla buluşacağını gösteriyor.

WhatsApp'a rakip mi geliyor? Selçuk Bayraktar duyurdu, yerli uygulama için geri sayım - 2. Resim

NEXT TEKNOFEST SOSYAL KAÇINCI SIRADA?

Kısa süre önce yayına giren yerli sosyal medya uygulaması “NEXT Teknofest Sosyal”, App Store’un Sosyal Ağlar kategorisinde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. Uygulama, Telegram ve Facebook gibi küresel sosyal medya devlerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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