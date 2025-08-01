En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor? Rakam 90 bin liraya kadar çıktı 

İhtiyaç kredileri vatandaşı büyük bir faiz yükünün altına sokuyor. 12 vadeli 100 bin lira çeken vatandaşlar 130-150 bin lira arasında bir geri ödeme yapıyor. Birçok kişi yüksek faiz nedeniyle kredi çekmek yerine eşinden dostundan borç almayı seçiyor. Ancak bankalar da müşteri kazanmak için faiz kredi yarışını sürdürüyor.

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FAİZSİZ KREDİLERE YOĞUN İLGİ

Faiz yükünün altında ezilmek istemeyen vatandaşlar bankaların sunduğu "0 faizli" kredilere ilgi gösteriyor. Nakit ihtiyacı olanlar bankaların yolunu tutarken, faizsiz kredide tutar banka banka değişkenlik gösteriyor.

FAİZSİZ KREDİDE LİMİT 90 BİN TL'YE ÇIKTI

Bankaların yeni müşterilere sunduğu faizsiz kredide üst limit 85 bin liradan 90 bin liraya, alt limit ise 50 bin liradan 55 bin liraya çıktı.

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİLERİ

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka son durum:

İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL nakit avans, 30 bin TL ek hesap)

En para: 60 bin TL ( tamamı faizsiz kredi)

QNB: 85 bin TL (60 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

Denizbank: 90 bin TL (65 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

Garanti BBVA: 90 bin TL (65 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

Akbank: 90 bin TL (65 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)