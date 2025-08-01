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Litresi 57 lirayı aşacak! Benzin ve motorine zam geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin litre fiyatında 1 liradan fazla artış olacak. Zammın ardından bazı şehirlerde akaryakıt istasyonlarında tabela 57 lirayı gösterecek. İşte detaylar...

3 Temmuz tarihinde gerçekleşen ÖTV güncellemesinin ardından peş peşe zam gelen akaryakıta geçtiğimiz hafta bir zam daha gelmişti. Geçen haftaki 44 kuruşluk zammın ardından akaryakıtta bir fiyat artışı daha göründü. Brent petrolün yeniden 70 doları aşmasının benzin ve motorine çifte zam geliyor.

LİTRESİ 57 LİRAYA DAYANACAK 

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre cumartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzinin litre fiyatında 1 liranın üzerinde fiyat artışı bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde 55 lira sınırına dayanacak, motorinin litresi ise 57 lirayı aşacak.

Litresi 57 lirayı aşacak! Benzin ve motorine zam geliyor - 1. Resim

1 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,3653,7026,51
İstanbul Anadolu51,2153,5825,88
Ankara52,0754,6026,40
İzmir52,4054,9426,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI BENZİN VE MOTORİN HAKKARİ'DE 

1 Ağustos itibarıyla Türkiye'de en pahalı benzin ve motorin Hakkari'de satılıyor. 1 Ağustos itibarıyla Hakkari'de benzinin litresi 53,55 liradan, motorinin litresi ise 56,09 liradan satılıyor. Zamla birlikte Hakkari'de benzin 55 lira sınırına dayanacak, motorinin fiyatı ise 57 lirayı aşacak. 

Litresi 57 lirayı aşacak! Benzin ve motorine zam geliyor - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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