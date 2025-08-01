Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kamu işçilerinin zam pazarlığında son dakika gelişmesi! Hükümetten yeni teklif var

Kamu işçilerinin zam pazarlığında son dakika gelişmesi! Hükümetten yeni teklif var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Beştepe'de görüştü. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından konuşan Atalay, son teklife ilişkin açıklamalarda bulundu.

600 bine yakına kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Kamu işçilerine verilecek zam teklifi üzerine yapılan ve yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Atalay, TES-İŞ Genel Merkezi'ne geldi. Burada sendika başkanları ile 1,5 saate yakın toplantı yapan Atalay, ardından basın mensuplarına son zam teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

"ENFLASYON AŞARSA..."

"Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak" ifadelerini kullanan Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Üçüncü dilim, yüzde 10 enflasyon aşarsa uygulanacak. Dördüncü dilim, yüzde 6 enflasyon aşarsa uygulanacak. 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmeyle yüzde 3,68 oranında ilave zam yapılacak. Bu, şubat, nisan ve mayıs aylarında farklar varsa onlar da uygulanacak."

"İŞE GİRİŞ ÜCRETLERİ DÜZENLENECEK"

Ergün Atalay, teklife göre yayımlanacak liste ile belirlenen kurumlarda, yani ağır işlerde çalışanlara yüzde 7 oranında ilave prim verileceğini belirterek, "Diğer bütün işçilere de yüzde 3 oranında. Yüzde 7 oranında olanlar 150 bin kişi. Taban ücret düzeltilmesine rağmen ücreti düşük olan iş yerlerinde işe giriş ücretleri düzenlenecek. Bu saydıklarım bütün ücretlere uygulanacak. İkramiye, sosyal haklar. Yüzde 3,68 evvela yalnız maaşlara uygulanıyordu. Bütün maktu ücretlerin hepsine uygulanacak" diye konuştu.

"OLUMLUYA YAKIN BİR TEKLİF"

Hükümetin kendilerine yeni bir teklif sunduğunu belirten ve bunu "Yüzde yüz olumlu bir cevap değil ama olumluya yakın bir teklif görünüyor" şeklide yorumlayan Atalay "Bizim talebimiz ikinci 6 ay için 16.57'ydi. Yani gerçekleşen enflasyon. 4 saatlik görüşmede bize bir teklif sundular. 11'i aştık ama 16.50'yi bulmadık" dedi. 

Kamu işçilerinin zam pazarlığında son dakika gelişmesi! Hükümetten yeni teklif var - 1. Resim

CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Teklif üzerinde kendi taraflarının görüşünün, işçilere ve sendika üyelerine bağlı olduğuna işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

"Bunu arkadaşlarımız alıp götürecek illere, ilçelere. Sendikalara, üyelerine soracaklar. İşçi bundan razıysa gelip 'evet' diyecekler. Razı değilse 'hayır' deyip yolumuza devam edeceğiz. Sendika başkanlarının bir bölümü görüşlerini gidip geldikten sonra belirleyecekler. Bununla ilgili altına bir imza atılmadı. Yalnızca bakanlık ve işveren sendikası paraf etti. TÜRK-İŞ'ten iki arkadaşımız da paraf etti. Bu bir tutanak, resmi değil. Hedef yüzde 16,57 idi. Yanları falan aldığında elimizdeki rakam 14,51'e geliyor deniyor. Arkadaşlarımız, muhasebeciler bunun hesabını yapıyor. Ben TÜRK-İŞ Başkanı olarak aynı noktadayım. İşçinin, sendikaların dediği noktaya iyi diyorlarsa 'arkadaşlarım iyi diyor' diyeceğim. Ama imzayı onlar atacaklar. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar arkadaşlarımız bilgileri getirecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türk futbolunun en pahalı transferi! Osimhen imzayı attı, maliyeti dudak uçuklattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanlık piyasayı sıkı takipte! Yumurta üreticisinin eli rahatladı - EkonomiYumurta üreticisinin eli rahatladıNeresi arazi, neresi imarlı? e-Devlet'te yeni özellik devrede - EkonomiNeresi arazi, neresi imarlı?Kamu işçilerine zam teklifinde yeni gelişme! Ücret revize mi edildi? - EkonomiKamu işçilerine zam teklifinde yeni gelişme!Ekmeğe gizli zam! Fiyatı sabit bırakıp gramajı düşürdüler - EkonomiFiyatı sabit bırakıp gramajı düşürdülerPeynir ekmek gibi satıp 45 milyon TL kazandılar! Kiminin adı "Taşkın Kral", kiminin ise "Yayla Çiçeği" - EkonomiPeynir ekmek gibi satıp 45 milyon TL kazandılar!Vergi dışı kaynaklardan 54 milyar TL! Hazine'nin normal geliri belli oldu - EkonomiHazine'nin normal geliri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...