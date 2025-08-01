Kamu işçilerinin zam pazarlığında son dakika gelişmesi! Hükümetten yeni teklif var

600 bine yakına kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Kamu işçilerine verilecek zam teklifi üzerine yapılan ve yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Atalay, TES-İŞ Genel Merkezi'ne geldi. Burada sendika başkanları ile 1,5 saate yakın toplantı yapan Atalay, ardından basın mensuplarına son zam teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

"ENFLASYON AŞARSA..."

"Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak" ifadelerini kullanan Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Üçüncü dilim, yüzde 10 enflasyon aşarsa uygulanacak. Dördüncü dilim, yüzde 6 enflasyon aşarsa uygulanacak. 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmeyle yüzde 3,68 oranında ilave zam yapılacak. Bu, şubat, nisan ve mayıs aylarında farklar varsa onlar da uygulanacak."

"İŞE GİRİŞ ÜCRETLERİ DÜZENLENECEK"

Ergün Atalay, teklife göre yayımlanacak liste ile belirlenen kurumlarda, yani ağır işlerde çalışanlara yüzde 7 oranında ilave prim verileceğini belirterek, "Diğer bütün işçilere de yüzde 3 oranında. Yüzde 7 oranında olanlar 150 bin kişi. Taban ücret düzeltilmesine rağmen ücreti düşük olan iş yerlerinde işe giriş ücretleri düzenlenecek. Bu saydıklarım bütün ücretlere uygulanacak. İkramiye, sosyal haklar. Yüzde 3,68 evvela yalnız maaşlara uygulanıyordu. Bütün maktu ücretlerin hepsine uygulanacak" diye konuştu.

"OLUMLUYA YAKIN BİR TEKLİF"

Hükümetin kendilerine yeni bir teklif sunduğunu belirten ve bunu "Yüzde yüz olumlu bir cevap değil ama olumluya yakın bir teklif görünüyor" şeklide yorumlayan Atalay "Bizim talebimiz ikinci 6 ay için 16.57'ydi. Yani gerçekleşen enflasyon. 4 saatlik görüşmede bize bir teklif sundular. 11'i aştık ama 16.50'yi bulmadık" dedi.

CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Teklif üzerinde kendi taraflarının görüşünün, işçilere ve sendika üyelerine bağlı olduğuna işaret eden Atalay, şunları kaydetti: