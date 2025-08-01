“Putin gidecek!” sözleri yankılandı! Müttefiklerini harekete geçirdi

Zelenskiy, bu sözleri Helsinki Nihai Senedi’nin 50. yılı dolayısıyla düzenlenen “Helsinki +50” konferansında video mesaj yoluyla dile getirdi. Açıklamanın, Kiev’e yönelik saldırıda 26 sivilin hayatını kaybettiği saatlerin ardından gelmesi dikkat çekti.

"DÜNYA REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ HEDEFLEMİYORSA..."

Zelenskiy konuşmasında, “Dünya Rusya’daki rejimi değiştirmeyi hedeflemiyorsa, bu, savaş bittikten sonra bile Moskova’nın komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmaya devam edeceği anlamına gelir.” dedi.

Rusya'nın saldırısında üçü çocuk olmak üzere 26 sivil hayatını kaybetmiş, aralarında 16 çocuk ve 6 polisin de bulunduğu 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Ukrayna makamları, başkentte bir günlük yas ilan etti.

DOĞU CEPHESİNDE KRİTİK İDDİA: CHASİV YAR TARTIŞMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Chasiv Yar kasabasının ele geçirildiğini öne sürdü. Ancak Zelenskiy bu açıklamayı “Rus dezenformasyonu” olarak niteledi. Ukrayna birliklerinin bölgede hâlen savunma yaptığı belirtildi.

Askeri analist Oleksandr Kovalenko, Rus güçlerinin kasabanın kuzey ve doğusunda önemli ilerlemeler sağladığını ancak batı yakasında çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

YOLSUZLUK YASASI GERİ ÇEKİLDİ

Zelenskiy, yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerini kısıtlayan ve tepki toplayan yasa tasarısını imzaladıktan bir hafta sonra geri çekti. Avrupa Birliği, söz konusu düzenlemenin üyelik kriterleriyle çeliştiği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna kamuoyunda protestolara neden olan yasa tasarısı, mecliste iptal edildi.

ABD'DEN YAPTIRIM

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Moskova’ya “10 günlük süre” tanıyarak, işgalin durdurulmaması halinde yeni yaptırımların devreye alınacağını açıkladı. Trump, “Rusya’nın yaptıkları iğrenç. Yaptırımlar uygulayacağız” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın başkent Kiev’e düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Batılı müttefiklere seslenerek, “Rusya’da rejim değişikliği hedeflenmeli” ifadesini kullandı.