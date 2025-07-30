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Rusya'dan Trump'a 'yapıcı değil yıkıcı' suçlaması! Süre açıklaması tehdit olarak algılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya, Suriye, Ukrayna, Donald Trump, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşa ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barış ve müzakere' açıklamalarının olumlu bir tablo oluşturmayacağını belirtti. Moskova'dan yapılan açıklamada Trump'ın ABD'ye tanıdığı 10 günlük süreye vurgu yapılarak, mesajın tehdit niteliğinde olduğu ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da ateşkes için Rusya’ya verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağı yönündeki açıklamasını tehdit olarak nitelendirerek, "Hiçbir tehdit, ilişkilerin normalleşme sürecini olumlu etkileyemez." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan Trump'a 'yapıcı değil yıkıcı' suçlaması! Süre açıklaması tehdit olarak algılandı - 1. Resim

"TRUMP'IN SÜRE AÇIKLAMASI TEHDİT NİTELİĞİNDE" 

Trump'ın Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Hiçbir tehdit ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini olumlu etkileyemez. Bu doğanın kanunudur. Ülkeler arası ilişkilerin iyileşmesi söz konusu ise tehditlerin körelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırımın uygulandığını hatırlatan Zaharova, bunların üstesinden geldiklerini belirterek, "Bundan dolayı küresel ekonomiye darbe vurulduğundan hiç şüphe yok. Bu yaptırımların dünyadaki durumu baltaladığı aşikar. Bunun bazılar için açık olması, diğerleri için de anlaşılmaz olması tuhaf." dedi.

Zaharova, Trump'ın "İran'ı nükleer programını yeniden başlatması durumunda yok etmekle" tehdit etmesine dair ise "İran'a yönelik saldırı düzenleme yönündeki çağrıları kınadıklarını" belirtti.

Rusya'dan Trump'a 'yapıcı değil yıkıcı' suçlaması! Süre açıklaması tehdit olarak algılandı - 2. Resim

"NATO, GÜNEY KAFKASYA'DAKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Sözcü Zaharova, NATO'nun Güney Kafkasya bölgesine yönelik eylemlerine dikkati çekerek, "NATO, Güney Kafkasya'daki varlığını yıllardır güçlendirmeye çalışıyor. NATO, bölgedeki ülkelerin potansiyelini ve kaynaklarını Batı'nın çıkarları doğrultusunda jeopolitik açıdan Rusya'ya karşı kullanmayı hedefliyor." dedi.

Azerbaycan, Ermenistan ve bölgedeki diğer tüm ülkelerin bunun farkında olduğunu umduğunu belirten Zaharova, "NATO’nun bulunduğu yerde barış ve istikrarın olmadığını" vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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