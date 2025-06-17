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Görüntü kan donduruyor! Tartıştığı adamın boğazına kemer geçirip yerlerde sürükledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uşak'ta trafikte iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişinin darbedilip ardından kemerle boğulmaya çalışıldığı anlar tüyler ürpetti.

Uşak’ta meydana gelen olay kan dondurdu. Trafikten henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında kavga çıktı.

BOĞAZINI KEMERLE SIKTI

O anlarda yolda duran bir aracın içerisinden çekilen videoda, şahıslardan birinin kavga ettiği şahsın boğazına kemerini geçirdiği ve yerlerde sürüklediği görülüyor.

Görüntü kan donduruyor! Tartıştığı adamın boğazına kemer geçirip yerlerde sürükledi - 1. Resim

Yaşanan vahşet izleyenlerin kanını dondururken, video çeken şahısların da "Boğazını sıkıyor, inelim ayıralım" dediği duyuluyor.

Video sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu, çok sayıda kullanıcı bu durumun normal bir öfke patlaması olmadığını belirtti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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