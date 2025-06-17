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İran'dan başka türlü intikam yöntemi! İsrail televizyonu hacklendi, canlı yayında şok görüntüler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran, İsrail'in devlet televizyonunu vurmasının intikamını başka bir yöntemle aldı. Dün akşam İsrail14 televizyonu hacklendi, yayında farklı sesler duyuldu.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İRAN DEVLET TELEVİZYONUNU VURDULAR

Karşılıklı saldırılar sürerken dün akşam da İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu. İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran’daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

KANALI HACKLENDİ

İran bu saldırıya füzelerle ve başka bir yöntemle cevap verdi. İran tarafından İsrail Kanal14 Televizyonu canlı yayını hacklendi; o anlarda programdaki konuşmacıların sesi gitti, yayından sesle duyuldu.

İran'dan başka türlü intikam yöntemi! İsrail televizyonu hacklendi, canlı yayında şok görüntüler - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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