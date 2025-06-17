CANLI | İsrail-İran savaşı 5. gününde! ABD uçakları İran'a saldırdı mı? Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Dünyanın gözü 5. gününe giren İran ve İsrail arasındaki savaşta. İki ülke karşılıklı saldırılara devam ederken, İsrail medyasından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD uçaklarının İran'a yönelik saldırılara katıldığını öne süren İsrail medyası, Beyaz Saray tarafından yalanlandı. ABD medyası ise Netanyahu'nun Trump'a baskı yaparak savaşa katılmasını sağlamaya çalıştığını yazdı. İşte detaylar...

Canlı Anlatım Özeti TELEVİZYON BİNASINA SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İRAN'DA KRİTİK TESİSLER VURULDU

ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ: SIĞINAKLARDA KALIN

"NETANYAHU, TRUMP'I SAVAŞA SOKMAK İSTİYOR"

SINIRLI SAYIDA FÜZE FIRLATILDI

BEYAZ SARAY, İSRAİL MEDYASINI YALANLADI

TAHRAN'A 30 KM UZAKTA ŞİDDETLİ PATLAMA

TEL AVİV'DE PATLAMA SESLERİ

İSRAİL'E SALDIRI BAŞLADI

ABD, İRAN'A SALDIRACAK MI?

"İRAN YANLIŞ ADAMLA OYUN OYNUYOR"

TRUMP'TAN "ACİL DURUM ODASINI HAZIRLAYIN" EMRİ

İSRAİL: İRAN'IN SALDIRISINI ENGELLEDİK

TRUMP, G7'DEN ERKEN AYRILIYOR

İSRAİL YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

İSRAİL YİNE NÜKLEER TESİSE SALDIRDI

İSRAİL, TAHRAN'I VURDU

TRUMP: TAHRAN DERHAL BOŞALTILMALI

17.06.2025 08:13

TELEVİZYON BİNASINA SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İsrail'in Tahran'daki İran devlet televizyonu binasına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.

17.06.2025 08:12

İRAN'DA KRİTİK TESİSLER VURULDU

İsrail Savunma Kuvvetleri, Batı İran'da onlarca füze ve insansız hava aracı depolama ve fırlatma tesisinin imha edildiğini duyurdu.

17.06.2025 07:55

ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ: SIĞINAKLARDA KALIN

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm büyükelçilik çalışanlarına ve ailelerine "ikinci bir duyuruya kadar sığındıkları güvenli yerlerde kalmaya devam etmeleri" talimatını verdi.

17.06.2025 07:36

"NETANYAHU, TRUMP'I SAVAŞA SOKMAK İSTİYOR"

ABD'li medya kuruluşu Axios'un haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'a baskı yaparak savaşa katılmasını ve İran'ın Fordow tesisini bombalamasını sağlamaya çalışıyor.

17.06.2025 07:18

SINIRLI SAYIDA FÜZE FIRLATILDI

Kısa bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeleri tespit etti. İsrail Radyosu'nun aktardığına göre İran'dan kuzey İsrail'e doğru sınırlı sayıda füze fırlatıldı.

17.06.2025 07:05

BEYAZ SARAY, İSRAİL MEDYASINI YALANLADI

Beyaz Saray, İsrail medyasının İran'a yönelik saldırılara ABD uçaklarının katıldığı yönündeki haberlerini yalanladı.

17.06.2025 03:45

TAHRAN'A 30 KM UZAKTA ŞİDDETLİ PATLAMA

Tahran'ın 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Parchin'de de ağır bir saldırı meydana geldiği bildirildi.

17.06.2025 03:49

TEL AVİV'DE PATLAMA SESLERİ

İran'ın saldırılarının ardından Tel Aviv'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

17.06.2025 03:30

İSRAİL'E SALDIRI BAŞLADI

İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'dan fırlatılan füzeleri tespit ettiklerini açıkladı. İran füze fırlatmasının tespit edilmesinin ardından işgal altındaki Filistin'in merkezinde sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, İran'ın saldırıda seyir füzeleri kullandığını duyurdu.

17.06.2025 03:21

ABD, İRAN'A SALDIRACAK MI?

Al Jazeera'nın aktardığına göre bir ABD yetkilisi, "Orta Doğu'daki güçlerimiz savunma pozisyonunu sürdürüyor ve şu anda İran'a karşı herhangi bir saldırı düzenlemiyoruz." dedi.

17.06.2025 03:17

"İRAN YANLIŞ ADAMLA OYUN OYNUYOR"

ABD Senatörü Lindsey Graham, Başkan Trump'a atıfta bulunarak "İran, aynı eski oyunu yanlış adamla oynadı" dedi.

17.06.2025 02:52

TRUMP'TAN "ACİL DURUM ODASINI HAZIRLAYIN" EMRİ

G7 zirvesinden erken ayrılan ABD Başkanı Trump, ülkeye döndüğünde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin hazır olmasını istedi.

17.06.2025 02:48

İSRAİL: İRAN'IN SALDIRISINI ENGELLEDİK

İsrail, Golan Tepeleri'nin güneyindeki Ramat Magshiim ve Haspin'de saat 02.24'te aktifleşen alarmların ardından Hava Kuvvetleri'nin İsrail topraklarına doğru fırlatılan çok sayıda insansız hava aracını engellediğini açıkladı.

17.06.2025 02:40

"TÜM İSRAİL'İ DERHAL BOŞALTIN"

İran Devrim Muhafızları tüm İsrail şehirlerinin boşaltılması için duyuru yaparken, gece boyunca bombalayacağını açıkladı.

17.06.2025 02:33

TRUMP, G7'DEN ERKEN AYRILIYOR

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın G7 zirvesinden erken ayrılarak bu gece Washington'a döneceğini bildirdi.

17.06.2025 02:24

İSRAİL YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın Ahvaz kentinde patlama sesleri duyulurken, savaş uçakları İran'ın Şiraz ve Meşhed kentlerini vurdu.

17.06.2025 02:07

İSRAİL YİNE NÜKLEER TESİSE SALDIRDI

İsrail'in Natanz Nükleer Zenginleştirme Tesisi’ne saldırdığı bildirildi. İran medyasına göre, Natanz tesislerine yakın hava savunma sistemleri İsrail'i engellemeye çalıştı.

Natanz Nükleer Zenginleştirme Tesisi

17.06.2025 02:05

İSRAİL, TAHRAN'I VURDU

İran medyası, Tahran'da hava savunma sistemlerinin İsrail güçlerini engellediğini açıkladı. Doğu Tahran'da birkaç patlama duyuldu. Hava savunması devreye girdi.

17.06.2025 01:37

TRUMP: TAHRAN DERHAL BOŞALTILMALI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarıda bulunarak "Herkesin derhal Tahran'ı boşaltması" çağrısında bulundu.

Yer: İran