ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla dört haftanın zirvesine çıkan doların geleceği için gözler cuma günü açıklanacak ÜFE verisine çevrildi. Analist Bas Kooijman, doların yükselişini sürdürebilmesi için Fed'in daha güçlü bir faiz artışına gideceği beklentisinin öne çıkması gerektiğini belirtti.

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ABD'de enflasyonun tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, doların uluslararası piyasalardaki gücünü artırdı. Dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşan doların yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği merak edilirken, yatırımcılar şimdi cuma günü açıklanacak üretici enflasyonu verisine odaklandı.

ABD'de salı günü duyurulan tüketici fiyatları verisi, enflasyonun beklentilerin üzerinde seyrettiğini ortaya koydu. Açıklamanın ardından dolar, başlıca para birimleri karşısında değer kazandı. Veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında daha sıkı bir tutum izleyebileceği beklentisini de güçlendirdi.

Dolar 4 haftanın rekorunu kırdı! Cuma günü açıklanacak veri piyasaları değiştirebilir

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER DEĞİŞİYOR

Piyasalarda Fed'in aralık ayındaki toplantısında faiz oranını 25 baz puan artırabileceği görüşü ağırlığını koruyor. Ancak enflasyonun yüksek seyretmesi, daha büyük bir artış ihtimalinin de gündeme gelmesine neden oldu.

Dolar 4 haftanın rekorunu kırdı! Cuma günü açıklanacak veri piyasaları değiştirebilir

CNBC-e'nin yer verdiği haberinde, DHF Capital S.A. analisti Bas Kooijman, doların mevcut yükselişini devam ettirebilmesi için piyasalarda 50 baz puanlık faiz artışı olasılığının daha fazla fiyatlanması gerektiğini belirtti.

Dolar 4 haftanın rekorunu kırdı! Cuma günü açıklanacak veri piyasaları değiştirebilir

Kooijman'a göre çeyrek puanlık faiz artışı piyasalarda öne çıkan senaryo. Doların yeni bir yükseliş ivmesi kazanması için Fed'in yarım puanlık bir artış yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi gerekiyor.

Dolar 4 haftanın rekorunu kırdı! Cuma günü açıklanacak veri piyasaları değiştirebilir

DOLARIN YÖNÜNÜ CUMA GÜNÜ BELLİ OLABİLİR

Döviz piyasalarında gözler şimdi ABD'de cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrildi. Üretim aşamasındaki fiyat değişimlerini gösteren veri, enflasyonun gelecekteki seyrine ilişkin önemli işaretler verebilir.

Dolar 4 haftanın rekorunu kırdı! Cuma günü açıklanacak veri piyasaları değiştirebilir

Kooijman, üretici fiyatlarının tahminleri aşmasının dolar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı destekleyebileceğine işaret etti. Fed yetkililerinden gelecek ve faizlerin yüksek tutulmasını destekleyen mesajların da doların değer kazanmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan ÜFE'nin beklentilerin altında kalması veya enflasyon baskısının hafiflediğine işaret etmesi halinde doların son haftalardaki kazançlarının bir bölümünü geri vermesi gündeme gelebilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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