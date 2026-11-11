Geçen yıl yüzde 88 getiriyle yatırımcısına kazandıran gram altın, bu yıl yüzde 9,5’te kaldı. TL mevduatın getirisi ise yüzde 35’e yaklaştı. Böylece geçen yıl altın karşısında geride kalan mevduat, 2026’nın ilk 10 ayında sarı metale fark attı. Dolar ve Borsa İstanbul ise enflasyonun altında performans gösterdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yatırım araçlarının performansında son iki yılda dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. 2025 yılında yüksek getirisiyle öne çıkan gram altın, 2026'nın ilk 10 ayında aynı performansı sergileyemedi. Buna karşılık TL mevduatın getirisi bu yıl 2025'e oranla gerilemesine rağmen yatırım araçları arasında öne çıktı. Rakamlar, geçen yıl altının, bu yıl ise mevduatın yatırımcıyı sevindirdiğini ortaya koydu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kasım enflasyonunda 5 ayın sürprizi! Emeklilerin de beklediği ilk tahmin geldi

GRAM ALTININ GETİRİSİ DÜŞTÜ

Gram altın, 2025 yılında 10 Kasım itibarıyla yüzde 88 gibi yüksek bir getiriyle yatırım araçları arasında açık ara öne çıkmıştı. Ancak 2026'nın aynı tarihi itibarıyla bu performans önemli ölçüde zayıfladı ve getiri yüzde 9,5 seviyesinde kaldı. Gram altın, bu performansıyla enflasyonun da gerisinde kaldı.

Küresel piyasalarda ABD'den gelen güçlü istihdam verileri ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon, FED'in para politikasında daha sıkı bir duruş ihtimalini gündeme taşıdı. Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, getirisi olmayan ons altın üzerindeki baskıyı artırdı. Ons fiyatında son haftalarda görülen zayıf seyir, gram altının performansını da aşağı çekti.

Yılın ilk ayında 5.600 dolarla zirve yapan ons altın, kasım ayının ikinci haftasında 4.000 dolar sınırına kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde altının yönünde ABD Merkez Bankasının (FED) faiz politikası, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak.

Gram altın-mevduat çekişmesi! 2026’da roller tamamen değişti

MEVDUAT, ENFLASYONU AŞTI

Geçen yılın ilk 10 ayında yüzde 38 civarında nominal getiri sunan mevduat, 2026'nın aynı döneminde de yaklaşık nominal yüzde 35 kazandırdı. Getiride gerileme yaşanmasına rağmen mevduat, bu yıl gram altına fark attı. TL mevduat, enflasyonun üzerinde reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak da öne çıktı.

Mevduatın bu performansında sıkı para politikası ve yüksek TL getirisi etkili oldu. Önümüzdeki dönemde mevduatın reel getirisini, enflasyon ve faiz oranlarındaki değişim belirleyecek.

Gram altın-mevduat çekişmesi! 2026’da roller tamamen değişti

DÖVİZ VE BORSADA GETİRİLER

Geçen yıl 10 Kasım itibarıyla yaklaşık yüzde 19,5 prim yapan dolar, bu yıl aynı dönemde yüzde 16,95 yükseldi. Böylece doların getirisi de enflasyonun altında kaldı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ise 10 Kasım kapanışı itibarıyla bu yıl yüzde 3,55 gibi sınırlı bir prim yaptı. Son iki ayda fon piyasasında yaşanan gelişmeler, BİST 100'deki düşüşü de hızlandırdı. Borsa endeksi geçen yıl aynı dönemde yüzde 9,75 yükselmişti. Böylece hisse senetleri de her iki dönemde enflasyonun gerisinde kaldı.

| Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala