Ekonomi

Kasım enflasyonunda 5 ayın sürprizi! Emeklilerin de beklediği ilk tahmin geldi

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Kasım enflasyonunda 5 ayın sürprizi! Emeklilerin de beklediği ilk tahmin geldi
Başlık ResmiKasım enflasyonunda 5 ayın sürprizi! Emeklilerin de beklediği ilk tahmin geldi

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve aylık enflasyonda yavaşlama beklentisi kasım ayı TÜFE tahminlerine de yansıdı. Akbank Ekonomik Araştırmalar, kasım enflasyonuna ilişkin ilk tahminini yüzde 1,1 olarak açıkladı. Bu oranın gerçekleşmesi hâlinde TÜFE, 5 ayın en düşük aylık artışını kaydedecek. Emeklilerin 5 aylık zam hesabında ise oran yüzde 9,48'e ulaşabilecek.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Piyasalarda yılın son virajına girilirken dikkatler enflasyon verilerine çevrildi. Geçen ay yüzde 2,58 ile beklentileri aşan TÜFE'nin kasım ayında nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken, yeni aya ilişkin ilk tahminler de gelmeye başladı.

Akbank Ekonomik Araştırmalar, kasım ayı enflasyonuna ilişkin ilk beklentisini yüzde 1,1 olarak açıkladı. Bu tahminin karşılık bulması hâlinde aylık TÜFE artışı da son 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşecek.

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AKBANK'IN İLK TAHMİNİ…

Akbank Ekonomik Araştırmalar'ın fiyat takipleri ve modellemelerine göre kasım ayında TÜFE'de medyan ve ortalama tahmin yüzde 1,1 seviyesinde bulunuyor. Tahmin aralığı ise yüzde 0,98-1,25 olarak öne çıkıyor.

Kurum, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 1,7 olmasını bekliyor. Bu oran ağustosta yüzde 2,2, eylülde yüzde 1,6 ve ekimde yüzde 2,1 olarak gerçekleşmişti.

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya; ay başlamadan önceki yüzde 1'lik öngörülerine yakın bir tabloyla karşılaştıklarını belirtirken, yıl sonu enflasyon tahminlerini de yüzde 30 seviyesinde korudu. Bankanın tahminine göre yıllık enflasyon kasımda yüzde 30,1'e yükselebilecek.

Kasım enflasyonunda 5 ayın sürprizi! Emeklilerin de beklediği ilk tahmin geldi
Başlık ResmiKasım enflasyonunda 5 ayın sürprizi! Emeklilerin de beklediği ilk tahmin geldi

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ DESTEKLEYEBİLİR

Kasım ayında enflasyonun daha düşük gerçekleşebileceğine yönelik beklentilerde enerji fiyatlarındaki gelişmeler de etkili oluyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt ve ulaştırma maliyetleri üzerinden tüketici fiyatlarını olumlu etkileyebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Enerji maliyetlerindeki düşüşün üretim ve taşımacılık giderlerine yansıması da fiyat artışlarını sınırlayabilecek.
Öte yandan ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından “aylık baz etkisinin” de kasımda daha düşük TÜFE’ye zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

EMEKLİLERİN 5 AYLIK ZAM HESABI

Öte yandan enflasyon verileri, ocak ayında maaş artışı bekleyen emekliler tarafından da yakından takip ediliyor. TÜİK'in ekim ayı verilerini açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak kesinleşmişti.

Kasım ayı enflasyonunun ilk tahminler doğrultusunda yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık kümülatif zam oranı yaklaşık yüzde 9,48'e ulaşabilecek.

Emeklilerin ocak ayında alacağı nihai zam oranı kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Aralık verisinin ardından 2027'nin ilk altı ayında geçerli olacak maaş artışları netlik kazanacak.

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