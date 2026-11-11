Milyar dolarlık yangınlar alarm veriyor! En büyük kayıp tek eyalette

ABD'de milyar dolarlık zarara yol açan orman yangınlarının sıklığı son 20 yılda 5 katına, toplam maliyeti ise 10 katından fazla artış gösterdi. Yangınlardan en ağır etkilenen eyalet California olurken, son 40 yıldaki toplam zarar 167 milyar dolara ulaştı.

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ABD'de en az 1 milyar dolar zarara neden olan orman yangınlarının sayısı ve yol açtığı ekonomik kayıp son 20 yılda önemli ölçüde arttı. İklim değişikliği üzerine araştırmalar yapan Climate Central tarafından yayımlanan veriler, milyar dolarlık yangınların sıklığının 5 katına, maliyetinin ise 10 katından fazla yükseldiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 1987-2006 döneminde ABD'de 5 milyar dolarlık orman yangını kaydedilirken, 2007-2026 döneminde bu sayı 26'ya çıktı. Aynı dönemler karşılaştırıldığında yangınların toplam maliyeti 15,6 milyar dolardan 170 milyar dolara yükseldi.

ORMAN YANGINLARI EN MALİYETLİ AFETLER ARASINDA

2016-2025 döneminde meydana gelen 22 milyar dolarlık orman yangınının toplam maliyeti 162 milyar dolar olarak hesaplandı. Orman yangınları, bu dönemde diğer afet türleriyle karşılaştırıldığında sıklık ve maliyet bakımından üçüncü sırada yer aldı.

Şiddetli fırtınalar afetlerin sıklığında, tropikal siklonlar ise toplam maliyetinde ilk sırada bulundu.

EN BÜYÜK ZARAR CALIFORNIA'DA

Milyar dolarlık orman yangınlarının yol açtığı zararlar, ABD'nin batısında ve özellikle California eyaletinde yoğunlaştı.

California, 1980'den bu yana milyar dolarlık 23 orman yangınından etkilendi. Bu sayı, ülke genelindeki toplam yangınların yüzde 74'ünü oluşturdu. Eyalette söz konusu yangınların toplam maliyeti 167 milyar dolara ulaştı.

ABD tarihinin en yüksek maliyetli beş orman yangınının tamamı California'da meydana geldi. Bu yangınlardan biri dışındakilerin tamamının son 10 yılda yaşanması dikkati çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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