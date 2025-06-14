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Profesörden canlı yayında Osmanlı tokadı canlandırması! Bir izleyen bir daha izliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katıldığı canlı yayında bölgesel gelişmelere ve milli muharip uçağımız KAAN'la ilgili detaylara değinen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Osmanlı tokadı canlandırması yaptı. Profesörün heyecanlı anları sosyal medyada gündem oldu.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN Türk'te yayınlanan bir programa katılıp ülke ve bölgesel gündemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GURURUMUZ KAAN'I ANLATIRKEN HEYECANLANDI

Geçtiğimiz günlerde 45 adet Endonezya'ya satıldığı duyurulan Milli Muharip Uçak Kaan hakkında da konuşan Caşın, açıklama yaparken heyecanına engel olamadı. 

OSMANLI TOKADINI CANLANDIRDI

Caşın, "Mike Tyson'ın bir lafı var; 'Herkes kendi yumruğunu balyoz zanneder ama gerçeği benim yumruğumu yediği zaman anlar' diyor. İşte Türk'ün yumruğu da... Yumruk atmıyoruz biz biliyorsunuz. Osmanlı tokadı var. Topkapı Sarayı'na gitsinler görsünler. Püü Allah Bismillah deyip bir vuruyor böyle. Adamın zaten kemikleri kırılıyor." dedi.

Profesörden canlı yayında Osmanlı tokadı canlandırması! Bir izleyen bir daha izliyor - 1. Resim

O anlar da el ve kollarıyla canlandırma yapan Caşın, kısa sürede izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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