Süper Lig'de büyük sürpriz! Roberto Mancini yıllar sonra geri dönüyor

Roberto Mancini, yıllar sonra yeniden Süper Lig'de görev yapabilir. Geçtiğimiz ekim ayından bu yana boşta olan İtalyan antrenör, Süper Lig deviyle görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA MANCINI SÜRPRİZİ

Akşam'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre; Shakhtar Donetsk'e 2 maçta da yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırması halinde Mancini'yi göreve getirmeyi planlıyor.

Habede, siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde deneyimli çalıştırıcı ile iletişime geçerek, maaş talebini görüşmeye hazırlandığı belirtildi.

MAÇ BAŞINA 1,44 PUAN ORTALAMASI

Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 18 karşılaşmada görev yaptı. Dünyaca ünlü antrenör, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve maç başına 1,44 puan ortalaması yakaladı.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

Öte yandan Roberto Mancini dışında Beşiktaş'ı şampiyon yapan son teknik direktör olan Sergen Yalçın'ın da gündemdeki isimlerden olduğu öğrenildi.