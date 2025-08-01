Hayvanat bahçesindeki 12 sağlıklı maymun öldürüldü! Sebebi ise pes dedirtti

Olay Almanya’da bulunan Nürnberg Tiergarten Hayvanat Bahçesi'nde yaşandı.

Nürnberg Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, hayvanat bahçesinde babunların sayısının, bu hayvanların kaldığı barınağın kapasitesi olan 25’i aştığı kaydedildi. Açıklamada, Gine babunlarının sayısının azaltıldığı belirtilerek hayvanlar öldürülmeden önce yıllarca değerlendirmeler yapıldığı ve başka alternatiflerin araştırıldığı ifade edildi.

''KAÇINILMAZ'' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Bu kararın anlaşılmasının, birçok insan için zor olduğuna, insanları rahatsız ettiğine, etkilediğine ve öfkelendirdiğine işaret edilen açıklamada, hayvanat bahçesi yönetiminin bunun bilincinde olduğu vurgulanarak "Bu adım kaçınılmazdı." denildi.

Almanya Hayvanları Koruma Birliği Bavyera Eyaleti Başkanı Ilona Wojahn, sağlıklı 12 babunun öldürülmesinden dolayı şoke olduğunu vurgulayarak “Nürnberg'de hayvan hakları ayaklar altına alınıyor." ifadesini kullandı.

Birliğin Yabani Hayvanlar Sorumlusu Paulina Kuhn da babunların öldürülmesi için "mantıklı bir sebebin" bulunmadığını söyleyerek Hayvanları Koruma Yasası ihlal edildiğinden, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Pro Wildlife Derneği ile Alman Hayvan Koruma Hukuku Derneğinden (DJGT) yapılan ortak açıklamada, Nürnberg Hayvanat Bahçesi'nde 12 sağlıklı Gine babununun öldürülmesine ilişkin hayvanat bahçesi yönetimine karşı suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Pro Wildlife Sözcüsü Laura Zodrow ise hayvanat bahçesinin on yıllardır sorumsuzca davranması ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemesi nedeniyle sağlıklı hayvanların ölmek zorunda kaldığını dile getirerek "Bu öldürülmeler önlenebilirdi. Bize göre bu, yasa dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nürnberg Hayvanat Bahçesinin, hayvanları bir barınak merkezine teslim etmek, doğaya salmak, kafesi büyütmek veya yeni bir kafes inşa etmek yerine en basit çözümü seçtiğini ifade eden Zodrow, "Aynı zamanda hayvanat bahçesi, yeni hayvanlar satın almak için milyonlarca avroluk yatırımlar yapıyor. Bu çifte standart kabul edilemez." dedi.