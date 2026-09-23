'Halka arz' vaadiyle vurgun! 11 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Sahte halka arz vaadi ve düzmece mobil uygulamalarla vatandaşların birikimlerini hedef alan dolandırıcılık şebekesine 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekte var olmayan kazanç tablolarına kanarak paralarını paravan şirket hesaplarına kaptıran mağdurların şikayetiyle başlatılan soruşturmada, tespit edilen 43 şüpheliden 23'ü gözaltına alınırken firari 10 kişinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, vatandaşları sahte yatırım vaadiyle kandırdığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında toplam 43 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre şüphelilerin, bir şirketin halka arz edileceğine ilişkin önceden bilgi sahibi oldukları izlenimini oluşturarak vatandaşları yatırım yapmaya yönlendirdikleri belirlendi.

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Şüphelilerin bunun için sahte yatırım danışmanlık şirketleri üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtiği ve mağdurlara sahte yatırım uygulamaları yüklettiği tespit edildi.

SAHTE KAZANÇLARLA GÜVEN OLUŞTURDULAR

Şüphelilerin kullandığı uygulamalarda, vatandaşların yatırım yaparak kazanç elde ettiği izlenimi oluşturulduğu belirlendi. Gerçekte olmayan kazançların uygulamalarda gösterilmesiyle mağdurların daha fazla para yatırmaya ikna edildiği tespit edildi.

Paraların ise şahıslara veya paravan şirketlere ait banka hesaplarına gönderilmesinin sağlandığı belirlendi.

Ancak vatandaşlar uygulamalarda görünen kazançlarını çekmek istediklerinde hesaplarına erişemedi.

43 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, vatandaşları bu yöntemle yatırım yapmaya yönlendirdiği, para transferlerinde kullanılacak hesap sahiplerini temin ettiği ve bu hesapların kullanılmasını sağladığı veya kullanımına aracılık ettiği değerlendirilen toplam 43 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden 10'unun halen ceza infaz kurumlarında bulunduğu öğrenildi.

23 Eylül 2026'da düzenlenen operasyonda Bursa'da 5, Sakarya'da 4, Hatay'da 3, İstanbul'da 2, Gaziantep'te 2 ve Antalya'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu'da ise birer şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 kişi hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

10 ŞÜPHELİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin ise halen firari olduğu bildirildi. Bu kişilerden 4'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın vatandaşların yatırım amacıyla biriktirdikleri paraların dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirilmesine ilişkin tüm bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla devam ettiği bildirildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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