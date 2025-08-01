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Kamp tatili kabusa döndü! 8 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kamp tatili kabusa döndü! 8 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İskoçya’da bir kamp alanında ailesiyle birlikte tatil yapan 8 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı.  

Kan donduran olay, İskoçya’da Loch Ness Körfezi Kamp Alanı’nda yaşandı. Dün gece geç saatlerde 35 ila 50 yaşları arasında, yaklaşık 1.78 boyundaki kel bir adamın 8 yaşındaki kızı çadırında taciz ettiği ortaya çıktı. 

ZANLIYI BULMAMIZ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Dedektif Müfettiş Christopher Macleod bugün yaptığı açıklamada, "Bu cinsel saldırı, ailesiyle birlikte gece kamp yapan küçük bir çocuğa karşı gerçekleştirildi ve sorumlu kişiyi en kısa sürede bulmamız hayati önem taşıyor. Özel bir ekip, yerel bölgede soruşturmalar yürütüyor ve mevcut tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor," ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili daha fazla detay bilinmezken, İskoçya Polisi, uzman memurların çocuğa ve ailesine destek verdiğini kaydetti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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