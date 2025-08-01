Korku filmini aratmayan cinayet zinciri! Bir aile böyle yok oldu

Kan donduran olay, ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşandı. 29 Temmuzda bir evin bahçesine bırakılan bebek yetkililerin alarma geçmesine sebep olmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından bebek hastaneye kaldırılmıştı.

BİRDEN ÇOK CESET BULUNDU

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından birkaç saat sonra Carrington Yolu civarında birden çok ceset bulunduğu kaydedildi.

BEBEĞİN AİLESİ KATLEDİLDİ

Yapılan kimlik tespitinin ardından Dyer İlçe Savcılığı, kızın 21 yaşındaki annesi Adrianna ve babası James Wilson’ın, anneannesi Cortney Rose ve amcası Braydon Williams’ın ölü bulunduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Suç mahallinin yakınlarında aileye ait olduğu bildirilen iki araç bulunurken Tennessee Soruşturma Bürosu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şüpheli veya şüphelilerin tespit edilip yakalanması için yürütülen soruşturma aktif olarak devam ediyor." dedi.

Dyer İlçesi Şerifi Jeff Box ise ''Bu, toplumumuz için çok üzücü bir gün. Gerçeği ortaya çıkarmaya ve adaletin yerini bulmasını sağlamaya kararlıyız." açıklamalarında bulundu. Bebek devlet korumasına alınırken soruşturma sürüyor.