Kanada'da küçük uçak düştü! Ekipler olay yerinde

Kazanın yerel saatle 18.00 sularında meydana geldiği belirtilirken; olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Uçakta kaç kişinin bulunduğuna ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ottawa polisi, havaalanına yakın bir bölgede meydana gelen kaza nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığını belirtti.