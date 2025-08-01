Kanada'da küçük uçak düştü! Ekipler olay yerinde
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kanada'nın başkenti Ottawa'da havaalanı yakınlarına küçük bir uçak düştü. Ekipler, olay yerine sevk edildi.
Kanada'nın başkenti Ottawa'da küçük bir uçağın havaalanı yakınına düştüğü bildirildi.
Kazanın yerel saatle 18.00 sularında meydana geldiği belirtilirken; olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Uçakta kaç kişinin bulunduğuna ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ottawa polisi, havaalanına yakın bir bölgede meydana gelen kaza nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığını belirtti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz