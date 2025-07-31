Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de milyon dolarlık F-35 savaş uçağı yere çakıldı!

ABD'de milyon dolarlık F-35 savaş uçağı yere çakıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD, California, F-35, Savaş Uçağı, Uçak Kazası, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'den bir uçak kazası haberi geldi. California eyaletinde ABD donanmasına ait bir F-35 savaş uçağı düştü. Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı bildirilirken kazanın nedenine ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağının düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

CNN'in haberine göre, donanmadan yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sularında California'daki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü belirtildi.

ABD'de milyon dolarlık F-35 savaş uçağı yere çakıldı! - 1. Resim

PİLOT KENDİNİ UÇAKTAN FIRLATTI

Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, F-35 uçağının, pilot ve mürettebatın eğitiminden sorumlu "Strike Fighter Squadron VF-125" adlı filoya bağlı olduğu kaydedildi.

OCAK AYINDA BİR F-35 DAHA DÜŞMÜŞTÜ

Olay yeri görüntülerinde, uçağın düştüğü açık alanda alev ve yoğun dumanın yayıldığı görüldü. Öte yandan, ocak ayında da Alaska eyaletinde bir F-35 savaş uçağı düşmüş, pilotun güvende olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beton pompasıyla yangına müdahale etmişti: Orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktıBinlerce kişi hedefteydi! Justin Timberlake konserindeki kanlı plan engellendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı seferini tamamlayamadı! Havada kabusu yaşadılar: Yaralılar var - DünyaUçak acil iniş yaptı! Havada kabusu yaşadılar: Yaralılar varABD'de biyoyakıt tesisinde facia! İki kardeş yan yana can verdi - Dünya3 kişi feci şekilde can verdiNehir çekilince ortaya çıktı: Köylü 'altın' için talan etti! Gerçeği öğrenince şok oldular - DünyaNehir çekilince ortaya çıktı: Altın izdihamı!Tsunami tehlikesi geride kaldı! Alarmlar sustu, milyonlar evine döndü - DünyaAlarmlar sustu, milyonlar evine döndüRusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırısı! Hastane ve okullar zarar gördü, yaralılar var - DünyaRusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırısıİsrail'den Kanada'ya sert 'Filistin' tepkisi: "Hamas'a ödül gibi" - Dünyaİsrail'den Kanada'ya sert tepki: "Hamas'a ödül gibi"
Sonraki Haber Yükleniyor...