ABD F-35’leri acil kodla havalandı! Rus nükleer bombardıman uçaklarıyla burun buruna

Alaska semalarında tansiyon zirve yaptı! Nükleer kapasiteye sahip Rus Tu-95 bombardıman uçakları, Su-35S ve Su-30SM savaş jetlerinin eşliğinde ABD hava savunma hattına yaklaştı.

ABD ve Rusya arasında hava sahası gerilimi yeniden tırmanışa geçti. Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ne (ADIZ) yaklaşan Rus uçaklarını önlediğini duyurdu.

Bölgeye giren Rus filosunda nükleer kapasiteye sahip Tu-95MS bombardıman uçakları da yer aldı.

Uçaklara Su-35S ve Su-30SM savaş uçakları eşlik etti. ABD Hava Kuvvetleri, F-35 ve F-16 jetleriyle müdahalede bulundu. NORAD, uçakların ABD ya da Kanada hava sahasını ihlal etmediğini ve müdahalenin rutin prosedürlere uygun şekilde gerçekleştiğini açıkladı.

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NÜKLEER YÜKLÜ TU-95'LERE SU-35S VE SU-30SM EŞLİK ETTİ

NORAD açıklamasına göre, Rusya’ya ait bombardıman uçaklarına Su-35S ve Su-30SM savaş uçakları eşlik etti. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 ve F-16 uçakları ise bu oluşumu tespit ederek izlemeye aldı. Operasyon sırasında çekilen görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı da uçuşu doğrulayarak Bering Denizi üzerindeki görev süresinin yaklaşık 15 saat olduğunu, havada yakıt ikmali gerçekleştirildiğini ve bazı uçuş bölümlerinde yabancı savaş uçaklarıyla yakın mesafe uçuşlar yaşandığını açıkladı.

ABD HAVA SAVUNMASINA SİNYAL Mİ VERİLİYOR?

Bu tür uçuşların uluslararası hukuka uygun olduğu belirtilse de uzmanlar, Rusya’nın zaman zaman bu uçuşlarla ABD ve Kanada'nın hava savunma reflekslerini test etmeyi amaçladığını değerlendiriyor. Tu-95MS uçakları, seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip ve Sovyetler döneminden kalma tasarımına rağmen hâlen Rus hava gücünün belkemiğini oluşturuyor.

"RADYOAKTİF TSUNAMİ' TEHDİDİ YENİDEN GÜNDEMDE

Rus devlet televizyonu sunucusu Vladimir Solovyov’un Temmuz ayı başlarında yaptığı açıklamalar, tansiyonu daha da artırdı.

Solovyov, Moskova'nın nükleer güçle çalışan Poseidon torpidolarıyla ABD'nin iki kıyısını yok edebileceğini, bunun bir “radyoaktif tsunami” getirebileceğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan seslenen Solovyov, "hiçbir Amerikan savunma sisteminin böyle bir saldırıyı durduramayacağını" iddia etti.

ABD, ALASKA'YA ASKER VE SİLAH YIĞIYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Ordusu’nun, Rus faaliyetlerini yakından izlemek amacıyla Alaska’nın stratejik adalarına yeni birlikler ve roketatar sistemleri konuşlandırdığı aktarıldı.

Arktik ve Hint-Pasifik bölgelerinde artan askeri hareketlilik, Alaska ADIZ bölgesini küresel güvenlik dengelerinde daha da kritik hale getiriyor.