ABD’li Senatör Graham Putin’e ‘sıran geliyor’ diye bağırdı! Çin, Hindistan ve Brezilya da hedefte

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “Sıran geliyor” diyerek tehdit etti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Rusya’dan petrol ithalatını sürdüren Çin, Hindistan ve Brezilya’yı açık bir dille uyararak, bu ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanabileceğini söyledi.

Graham, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de "Senin sıran geliyor" diyerek tehditte bulundu.

Fox News kanalına konuşan Graham, “ABD Başkanı Donald Trump, Putin’in savaş makinesini besleyen ülkeleri hedef alacak. Çin, Hindistan ve Brezilya, Rus petrolünün yaklaşık yüzde 80’ini satın alıyor. Bu ülkeler, Putin'e yardım etmeye devam ederse yüzde 100 gümrük vergisine tabi tutulacaklar” dedi.

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"PUTİN'E YARDIM EDEN CEZALANDIRILACAK"

Senatör Graham, Rusya'nın Ukrayna’daki savaşını sürdürmesinde en büyük finansal desteğin enerji ihracatı olduğunu belirterek, "Trump bu ülkelerin hepsine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak" ifadelerini kullandı.

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İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi’ni hedef almasına da değinen Graham, eğer saldırıdan işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşimciler sorumluysa, mutlaka cezalandırılmaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ABD BaşkanI Donald Trump, 14 Temmuz’da Beyaz Saray’da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Rusya 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamazsa, Rus petrolü alıcılarına yüzde 100 vergi uygulanacak" demişti. Rutte ise Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin Rusya ile ticaretlerini sürdürmeleri halinde, ABD’nin ikincil yaptırımlarına maruz kalabilecekleri uyarısında bulunmuştu.