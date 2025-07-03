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ABD ile Rusya arasında kritik zirve! Trump ve Putin telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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ABD ile Rusya arasında kritik zirve! Trump ve Putin telefonda görüştü
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin görüşmeye dair açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 17.00'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu. Dünyanın beklediği görüşme gerçekleşti. Kremlin'den Trump-Putin görüşmesine dair açıklama geldi.

ABD ile Rusya arasında kritik zirve! Trump, Putin ile görüşeceğini duyurdu - 1. Resim

TRUMP VE PUTİN 1 SAAT TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kremlin iki lider arasındaki telefon görüşmesine dair açıklama yaptı. Buna göre ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

PUTİN, TRUMP'A UKRAYNA'DA HEDEFİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kremlin, Putin'in telefon görüşmesinde Trump’a, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceklerini söylediğini aktardı.

TRUMP: UKRAYNA SAVAŞININ HIZLA BİTMESİNİ İSTİYORUM

Trump ise Ukrayna savaşının hızla bitmesini istediğini söyledi. Putin, müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu söyledi. Putin ve Trump, diyaloğa devam etme konusunda mutabık kaldı. 

ORTA DOĞU'DA SORUN DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLEBİLİR

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ve Orta Doğu hakkında detaylı bir görüşme yaptığını ve Putin'in İran meselesinin sadece diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladığını söyledi.

SON OLARAK İRAN MESELESİNİ GÖRÜŞTÜLER

İki lider en son 14 Haziran’da, Trump’ın İran’a ait üç nükleer tesise yönelik hava saldırısı emri verdiği ve ardından İsrail-İran çatışmasında ateşkes sağladığı süreçte görüşmüştü.

Bu görüşmeden on gün önce de yine aynı konu üzerine bir telefon trafiği yaşanmış, Putin o görüşmede Tahran ile süren ABD nükleer müzakerelerine destek teklifinde bulunmuştu.

Trump ile Putin arasındaki bu yeni görüşme, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik bazı hava savunma füzeleri, top mermileri ve diğer mühimmat sevkiyatını askıya almasının hemen ertesi gününde gerçekleşiyor. Pentagon yetkilileri bu kararı, “ABD’nin kendi savunma stoklarını yeniden güçlendirmek amacıyla yapılan küresel sevkiyat duraksaması” olarak tanımladı.

ABD ile Rusya arasında kritik zirve! Trump, Putin ile görüşeceğini duyurdu - 2. Resim

KRİTİK PATRİOT SEVKİYATLARI

Durdurulan sevkiyatlar arasında, Ukrayna savunması için hayati önem taşıyan Patriot füzeleri, güdümlü GMLRS roketleri, Hellfire füzeleri ve Howitzer top mermileri de bulunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı Politika Müsteşarı Elbridge Colby, yaptığı açıklamada, bu kararın Trump’a, “Ukrayna’ya askeri desteği sürdürmek ve bu trajik savaşı sona erdirme hedefine uygun seçenekler sunmak amacıyla” alındığını belirtti. Colby ayrıca, bakanlığın bu hedefe ulaşırken aynı zamanda ABD ordusunun hazırlık seviyesini korumaya yönelik yaklaşımını da gözden geçirdiğini ifade etti.

Silah sevkiyatındaki bu duraksama, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yoğun hava saldırılarıyla aynı döneme denk geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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