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Trump yine Fed Başkanı hedef aldı: Derhal istifa etsin

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump yine Fed Başkanı hedef aldı: Derhal istifa etsin
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğinden beri eleştirdiği Fed Başkanı Powell'a ettiği hakaretler dünya basınında manşetleri süslemişti. Trump, Fed Başkanını bir kez daha hedef aldı 'derhal' diyerek uyardı: "Geç kaldı, istifa etsin..."

 

Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini kaydetti. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre'ye "Powell'ın soruşturulması" çağrısında bulunmasına ilişkin haberi paylaştı.

"DERHAL İSTİFA ETSİN"

ABD Başkanı Trump, paylaşımında "Çok geç. Derhal istifa etmeli." ifadesini kullandı.

Pulte, yaptığı yazılı açıklamada, "siyasi yanlılığı" ve "Senato'da katıldığı oturumdaki yanıltıcı ifadeleri" dolayısıyla ABD Kongresi'ni Powell'ı soruşturmaya çağırmıştı.

Powell'ın 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesi konusunda yalan söylediğini iddia eden Pulte, bunun açık bir görevi kötüye kullanma örneği olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump, "faiz oranlarını düşürmekte geç kaldığı" gerekçesiyle Powell'ı birçok kez hedef almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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