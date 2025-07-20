Dünyanın en gizli casus ağı Türkiye’nin radarında! E-ticaret sitesinde ifşa oldu

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) en kritik birimi Merkez 16’nın yapısı, internette satılan rozetler üzerinden tesadüfen ifşa oldu. Finlandiyalı araştırma grubu Check First’in yürüttüğü derin analizler, Türkiye’nin de doğrudan hedef alındığını deşifre etti.

DIŞ HABERLER—Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) en gizli birimlerinden biri olan ve elektronik gözetim ile siber casusluktan sorumlu Merkez 16’nın iç yapısı, internette satılan hatıra rozetleri üzerinden ifşa oldu.

Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan Finlandiyalı araştırma grubu Check First, yürüttükleri açık kaynak istihbarat (OSINT) çalışmasında, internette yer alan rozet görselleri üzerinden Rusya’nın iç istihbarat yapılanmasına dair çarpıcı bilgilere ulaştıklarını açıkladı.

200'DEN FAZLA ROZET ANALİZ EDİLDİ

Check First araştırmacıları, koleksiyon forumları, satış platformları ve üretici sitelerinden elde ettikleri 200'den fazla rozetin görsellerini analiz ederek, FSB Merkez 16’ya ait en az on farklı müdürlüğü tespit ettiğini iletti.

FSB’ye bağlı Merkez 16’nın işlettiği sinyal istihbarat tesislerinin coğrafi konumları tespit edildi.

Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan Finlandiyalı araştırma grubu Check First’e göre, Soçi yakınlarındaki Birim 03110 ve Kaliningrad’daki 83521 numaralı üsler üzerinden Orta Doğu ve Avrupa’daki iletişim trafiği adım adım izleniyor.

Söz konusu üslerin coğrafi konumu, sınır ötesi casusluğun boyutlarını net biçimde yansıtırken, Türkiye’nin doğrudan Rus istihbaratının radarında olduğunu da açıkça ortaya çıkardı.

E-TİCARET SİTESİNDE FARK EDİLDİ

Söz konusu ağın iç yapısı, internette satışa sunulan rozetlerin açığa çıkardığı bilgilerle ifşa oldu.

Check First araştırmacıları, koleksiyon forumları, satış platformları ve üretici sitelerinden elde ettikleri 200'den fazla rozetin görsellerini analiz ederek, FSB Merkez 16’ya ait en az on farklı müdürlüğü tespit ettiklerini aktardı.

CASUS DİNLEME AĞLARI DA VAR

Birimle bağlantılı en az on radyo-elektronik gözetleme tesisinin yerleri de belirlendi. Bu tesisler, Rusya genelinde stratejik noktalarda konuşlanmış durumda ve yurt dışındaki uydu, diplomatik ve askeri iletişimleri izlemek amacıyla kullanılıyor.

Özellikle Soçi yakınındaki Birim 03110’un, daha önce Küba’daki Lourdes üssünde faaliyet gösterdiği, şimdi ise Kafkasya ve Orta Doğu bölgelerini izlediği tahmin ediliyor.

Kaliningrad’daki 83521 numaralı birim ise Avrupa iletişimi ve NATO operasyonlarını izlemek için stratejik bir konuma sahip.

BREZİLYA ÜS OLARAK KULLANILMIŞ

Araştırmada, FSB ajanlarının geçmişte Brezilya'yı sahte belgeler ve kimlikler oluşturmak için üs olarak kullandığı bilgisi de yer aldı. Brezilya’da faaliyet gösteren ve sahte adlar kullanan en az dokuz ajan tespit edildi. Bunlardan sadece Sergey Çerkasov tutuklanarak mahkum edilirken, diğerleri ya kaçmayı başardı ya da sonradan takas edildi.

566'DAN FAZLA PERSONEL TAHMİNİ

Her müdürlüğün en az 55 personelden oluştuğu, daha küçük birimlerde ise en az sekiz kişinin görev yaptığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, Merkez 16'da görev yapan toplam personel sayısının en az 566 olduğunu tespit ettiklerini iletti.