Rus casus ağı deşifre oldu: Brezilya’da başlayan operasyon dünyaya yayılmış

Uluslararası medya kuruluşlarının ortaklaşa yürüttüğü soruşturma, Rusya'nın küresel ölçekte faaliyet gösteren gizli casus ağını gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre, Rus askeri istihbaratı GRU’ya bağlı ajanlar, Brezilya başta olmak üzere farklı ülkelerde sahte kimliklerle faaliyet gösterdi.

The New York Times ve Agentstvo’nun araştırmasına göre, Rusya’nın istihbarat servisleri, Brezilya’yı sahte kimlikli casusların üretim merkezi haline getirdi.

“Doğu Operasyonu” adı verilen soruşturma kapsamında, Brezilya pasaportlarıyla ABD, Avrupa ve Orta Doğu’da görev yapmak üzere eğitilen ve yerleştirilen en az dokuz Rus ajan tespit edildi. Bunlardan bazıları Brezilya'da tutuklanırken, çoğu ülkesine geri döndü.

HER ŞEY BİR "HAYALETLE" BAŞLADI

Brezilya'da sahte kimlikle yakalanan Sergey Vladimiroviç Cherkasov, ABD, Avrupa ve Latin Amerika'daki casusluk faaliyetlerinin kilit isimlerinden biri olarak tanımlandı. Ajanın sunduğu doğum belgesindeki babasının izine rastlanmadı, ayrıca hiç çocuğu olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu çelişkiler, operasyonun seyrini değiştirdi. Brezilyalı yetkililer, "Her şey Sergey ile başladı" açıklamasını yaptı.

"BREZİLYA'DA KURULDU, AVRUPA'YA YAYILDI"

Rusya, Brezilya'nın gevşek kimlik sistemi sayesinde doğum belgesi, pasaport ve seçmen kaydı gibi belgeleri kolayca alabilen ajanlar yetiştirdi. Bu ajanlar gerçekte var olmayan kimliklerle Avrupa ve ABD'ye sızdı.

AJAN ÜNLÜ OLDU

En dikkat çekici örneklerden biri olan Artem Shmyrev, Brezilyalı gibi davranarak 3D baskı şirketi kurdu, lüks hayat sürdü hatta TV kanallarına bile reklam verdi. Daha sonra kendi isteğiyle Rio’dan kaçarak izini kaybettirdi.

SADECE CHERKASOV MAHKUM EDİLDİ, DİĞERLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Cherkasov, Brezilya’da yargılanıp mahkum edilen tek ajan oldu. İstihbarat uzmanları, Putin’in 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından birçok ajanın deşifre olmadan Rusya’ya geri çağrıldığını değerlendiriyor.

Aralarında Olga Tyutereva adlı bir kadının da bulunduğu bazı ajanlar, gerçek kimliklerine dönerek Rusya’da normal hayata geçtiği ve resmi görevlerde çalışmaya başladı.

ABD'DE ÜST DÜZEY BİLGİLERİ GRU'YA İLETTİ

FBI kayıtlarına göre, Cherkasov Washington’da kaldığı süre boyunca eski Başkan Biden döneminde Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğine nasıl tepki verdiğiyle ilgili analizleri GRU’ya raporladı.

INTERPOL YARDIM İSTİYOR

Brezilya, kimlikleri deşifre edilen Rus casusların izini sürmek ve yeniden sahneye çıkmalarını engellemek için kritik bir adım attı. Interpol'e gönderilen mavi bültenlerle, aralarında Sergey Cherkasov ve Artem Shmyrev’in de bulunduğu ajanların fotoğrafları, parmak izleri ve sahte kimlik bilgileri 196 ülkeye servis edildi.