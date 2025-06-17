Uzun zamandır takip ediliyorlardı! Hastalardan haksız para alan 6 kişi yakalandı

Sağlık Bakanlığı, hastalardan haksız kazanç elde eden 6 sağlık görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sağlıkta haksız kazanç vakaları giderek artıyor. En son Aydın'daki araştırma hastanesinde görevli bir profesör ile sekreteri hasta ve hasta yakınlarından bıçak parası adı altında kazanç elde etmişti. Yine Diyarbakır'da yine bir araştırma hastanesinde ameliyat yapan bir doktorun operasyon ücreti adı altında 90 bin lira para istediği iddia edilmiş.

Sağlık Bakanlığı, hasta mağduriyetlerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

6 KİŞİYE GÖZALTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız kazanç elde eden 6 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."