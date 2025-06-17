İran'da Mossad alarmı! Halkı uyardılar:"Maskeli, şapkalı, gözlüklü insanlara dikkat edin"

Mossad'ın ülkeye gizlice İHA üssü kurduğunun ortaya çıkmasının ardından İran, casus avına çıktı. Şimdiye kadar 30'a yakın kişi gözaltına alınırken İranlı yetkililer, maske, gözlük takan, büyük çanta taşıyan, görüntü kaydı alan kişilere karşı dikkat uyarısı verdi. Ülkedeki gazeteciler de sokakta fotoğraf çekmelerinin yasak olduğunu ifade etti.

İsrail'in İran'daki nükleer tesislere ve füze üslerine saldırmasının ardından taraflar arasındaki çatışmalar Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor.

İran'da şimdiye kadar İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

CNN International’ın aktardığına göre, İsrail’in saldırılarının başladığı cuma gününden bu yana başkent Tahran’da 28 kişi “İsrail adına casusluk yaptıkları” şüphesiyle gözaltına alındı ya da kendilerine bu suçlama yöneltildi.

Kum kentinde hayatını kaybeden 8 İran Devrim Muhafızları Ordu üyesi için cenaze töreni düzenlendi.

DESTEK MESAJI PAYLAŞAN ONLARCA KİŞİYE GÖZALTI

İran dün de 2023 yılında gözaltına alınıp tutuklanan bir kişinin aynı suçlamayla idam edildiğini açıkladı. İran’da ayrıca, İsfahan’da 60 kişi de dahil olmak üzere onlarca kişinin “Siyonist rejime destek için” çevrimiçi platformlarda yazılar paylaştıkları ve bunu yaparak “toplumun psikolojik güvenliğini” bozdukları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

DIŞ GÖRÜNÜŞE TUTUKLAMA

İran’daki söz konusu gözaltı ve suçlama dalgası, İsrail’in dış istihbarat örgütü Mossad’ın ülkeye insansız hava araçları (İHA) sokarak bir İHA üssü kurduğunun ve hava saldırılarının öncesinde ve saldırılar sırasında ülke içinde "operasyonlar" düzenlediğinin ortaya çıkmasının ardından yaşandı.

İran İstihbarat Bakanlığı da bu bağlamda halktan “şüpheli faaliyetleri ihbar etmesini” istedi ve “işbirlikçilerin nasıl tespit edileceğine dair” bilgiler paylaştı.

İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.

Buna göre, bakanlıktan yapılan bir açıklamada, halktan “maske ya da gözlük takan, pikap araç kullanan, büyük çantalar taşıyan ya da askeri, endüstriyel alanlar ile meskun mahallerde görüntü kaydı alan yabancılara” dikkat etmesi istendi.

İran güvenlik makamlarına yakın olduğu ifade edilen Nour News haber sitesinin yayınladığı bir posterde de “gece dahi maske, şapka ve güneş gözlüğü takan” kişiler ve “sık sık kuryelerden paket teslim alan” insanlardan şüphelenilebileceğine işaret edildi.

"OLAĞAN DIŞI SESLERE DİKKAT EDİN"

Söz konusu posterde ayrıca insanlardan “evlerin içinden gelen bağırma, metal ekipman ya da sürekli vurma veya çarpma sesi” gibi “olağan dışı sesler” konusunda ihbarda bulunması istendi.

İran devlet basınında paylaşılan ve polisin yayınladığı ifade edilen bir başka posterde ise ev sahiplerinden evlerini yakın zaman önce kiraya vermiş olmaları halinde durumu polise ihbar etmeleri talep edildi.

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti.

SOKAKTA FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK

Ülkedeki gazeteciler de CNN’e yaptıkları açıklamada, sokakta fotoğraf çekmelerinin yasak olduğunu aktardı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic güçleri de gece devriyelerini artırdı.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmet Rıza Radan, pazartesi günü paylaştığı video mesajında “hainlere” ortaya çıkma çağrısı yaptı, “düşman tarafından kandırıldıklarını fark eden” kişilerin “daha yumuşak bir muamele” ile karşılanabileceğine işaret etti. Radan, bu kişilerin “İran tarafından onurlandırılacağını” da sözlerine ekledi.