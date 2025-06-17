Netanyahu kana doymuyor! "Birkaç tane daha kaldı" diyerek hedef gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la girdikleri savaşla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İran'ın askeri kadrosuna yapılan saldırılara ilişkin Netanyahu, "Üç üst düzey askeri yetkili de dahil olmak üzere İran'ın güvenlik kadrosunu etkisiz hale getirdik. Onları birer birer ortadan kaldırıyoruz" dedi. Şu ana kadar 10 İranlı bilim insanının öldürüldüğünü aktaran Netanyahu, "Birkaç tane daha kaldı, onlara da ulaşacağız" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez çevrim içi basın toplantısı yaptı. Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı yürüttüğü operasyona dair konuştu.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 10 İranlı bilim insanının öldürüldüğünü aktaran Netanyahu, "Birkaç tane daha kaldı, onlara da ulaşacağız" dedi. İsrail Başbakanı, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne "son derece şiddetli bir saldırı" düzenlenerek santrifüj üretilen fabrikaların imha edildiğini söyleyerek, "Nükleer hedefleri sistematik olarak imha etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın balistik füze üretim tesislerine yapılan saldırılara ilişkin "Üretim fabrikalarını birer birer vurduk ve vurmaya devam edeceğiz. Yüzlerce balistik füzeyi imha ettik" ifadelerini kullandı.

"ONLARI BİRER BİRER ORTADAN KALDIRIYORUZ"

İran'ın askeri kadrosuna yapılan saldırılar ilişkin de konuşan Netanyahu, üç üst düzey askeri yetkili de dahil olmak üzere İran'ın güvenlik kadrosunu etkisiz hale getirdiklerini belirterek "Onları birer birer ortadan kaldırıyoruz" dedi.

"İSRAİL, TAHRAN SEMALARINI KONTROL EDİYOR"

İran'ın hava kuvvetlerine ve hava savunma sistemlerine yönelik saldırılarla ilgili Netanyahu, "İsrail, Tahran semalarını kontrol ediyor. Tahran'a bir hava yolu açtık" diye konuştu. İsrail'in İran'ın batısındaki ve diğer bölgelerindeki hava savunma ağını "basitçe ortadan kaldırdığını" söyleyen Netanyahu, İran'ın insansız hava aracı envanterinin yarısının ve önemli radar merkezlerinin de imha edildiğini belirtti.

"İRAN'IN NÜKLEER VE BALİSTİK SİLAH PROGRAMLARI YOK EDİLECEK"

Netanyahu, İran'ın İsrail'in saldırılarını sonlandırmak amacıyla diyalog girişimlerine ilişkin çıkan haberlere ilişkin ise, "Hiç şaşırmadım. Ölüm silahlarını üretmeye devam etmek istiyorlar. Öyle ya da böyle İran'ın nükleer ve balistik silah programları yok edilecek, bunu kendileri de yapabilir" dedi.

"İRAN REJİMİ DÜŞEBİLİR"

Saldırıların sonuçlarının önemli olacağının altını çizen Netanyahu, İsrail'in 3 başlık üzerinde ısrarcı olduğunu belirterek, İran'ın nükleer programı, balistik füze üretimi ve ‘terör ekseni' ortadan kaldırılana kadar ne gerekiyorsa yapılacağını ve ABD ile koordinasyon halinde olunduğunu aktardı. "Bu sonuçlara göre İran rejimi düşebilir" ifadelerini kullanan Netanyahu, "İran zayıfladı ve İsrail Orta Doğu'nun çehresini değiştirebilir" dedi.

"TRUMP İLE NEREDEYSE HER GÜN KONUŞUYORUZ"

Netanyahu, "ABD bize yardım ediyor" ifadelerini kullanarak, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her gün konuştuklarını söyledi. Netanyahu, "Trump Amerika için iyi olan kararı verecektir. Herhangi bir yardımı kabul ederiz" dedi.

HAMANEY'E SUİKAST PLANI: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Netanyahu, İran Dini Lideri Ali Hameney'in öldürülmesi planlarına ilişkin sorulara ise, "Savaş planlarımızın detaylarına girmeyeceğim. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." cevabını verdi.