ABD'den son dakika Orta Doğu talimatı! Trump sinyali vermişti...

Trump'ın Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden apar topar ayrılması dikkat çekmişti, ABD Savunma Bakanı'nın son gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Orta Doğu için talimat verildi...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı dönemde, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirdi. Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu Orta Doğu'ya ek kabiliyetlerin konuşlandırılmasını yönettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD güçlerini korumak bizim en büyük önceliğimiz ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma duruşumuzu güçlendirmeyi amaçlıyor."

MESAJIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu mesajın, Kanada'da G7 liderlerince hazırlanan ve İsrail ile İran'a "gerilimin azaltılması" çağrısı yapması beklenen ortak bildiriyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamayacağı iddiası sonrası paylaşılması dikkati çekti.

G7'DE ORTALIK KARIŞTI!

CNN kanalının adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Trump ile G7 liderleri arasında ortak açıklamaya ilişkin anlaşmazlık yaşandığı belirtilmişti. Haberde, Trump'ın, G7 liderleri tarafından hazırlanan ve İsrail ile İran'a "gerilimin düşürülmesi" çağrısı yapan ortak bildiriyi imzalamayı düşünmediği aktarılmıştı. Konuyla ilgili olarak ABD basınına bir değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi de Trump'ın önceliğinin "İran'ın nükleer silah sahibi olmaması" olduğunu ifade etmişti.

BİLDİRİDE YER ALDI

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, söz konusu ortak bildiride "İsrail'in kendisi savunma hakkı olduğu" ve "İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı" maddeleri yer alıyor.

TRUMP TAHRAN'DAKİLERİ UYARDI

Öte yandan Trump, "İran onlara imzalamalarını söylediğim "anlaşmayı" imzalamalıydı. Basitçe ifade etmek gerekirse, İran Nükleer silaha sahip olamaz. Bunu defalarca söyledim, Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli" dedi.