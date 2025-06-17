İsrail'de sığınaklara inenler diken üstünde! Herkese aynı mesaj gitti, aslı belli oldu

İsrail’de cep telefonlarına gönderilen ve sığınaklarda terör saldırısı olabileceğini iddia eden mesajlar ortalığı karıştırdı. Herkese aynı anda gittiği iddia edilen o mesajlarla ilgili yeni açıklama geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, vatandaşların telefonlarına terör saldırıları olabileceği uyarısıyla sığınaklardan çıkmaları uyarısında bulunan mesajların sahte olduğunu açıkladı.

İsrail İç Cephe Komutanlığının gönderdiği uyarı mesajlarını taklit ettiği belirtilen sahte acil uyarı mesajında, “Sığınaklarda terör saldırısı olasılığı var. İkinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaktan kaçının.” ifadelerine yer aldı.

BENZİNLİKLERDE YAKIT SATIŞI YAPILMAYACAK İDDİASI

Öte yandan, İsraillilerin telefonlarına gönderilen gece saat 12’den itibaren benzinliklerde 24 saat boyunca yakıt satışı olmayacağı yönündeki mesajların da panik oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

NOTLAR

> Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile İran arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını açıkladı. AB “Rusya’nın ara buluculuk yapmasına karşıyız” dedi.

> İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan “Nükleer silah peşinde değiliz. Batı, bizim öyle bir niyetimiz olmadığı hâlde İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söylüyor” dedi.

> Azerbaycan, topraklarının ve hava sahasının İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğini resmen açıkladı.

> 21 Arap ve Müslüman ülke İsrail-İran çatışmasının bir an önce bitmesi için ateşkes çağrısı yaptı.

> Fransız hükûmeti, Paris Havacılık Fuarı’nda saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddeden İsrailli fi rmaların ürünlerini siyah bir perde ile örterek bu tür silahların sergilenmesine izin vermedi.

> Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ordunun, her türlü muhtemel duruma karşı tam hazırlık hâlinde olduğunu söyledi.

> Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in süren saldırganlığına karşı İran’a destek verdiklerini açıkladı.