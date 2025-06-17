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Füzeler gece havalanıyordu, sebebi belli oldu! İran'ın İsrail'e saldırdığı vakit tesadüf değil

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Füzeler gece havalanıyordu, sebebi belli oldu! İran&#039;ın İsrail&#039;e saldırdığı vakit tesadüf değil
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran, dört günde 370 balistik füze fırlattı. 8. dalga saldırısında çok sayıda İsrailli öldü. Tel Aviv, İngiltere ve Fransa’dan destek istedi. İran'ın saldırıları gece yarısı düzenlemesi dikkat çekti, bunun tesadüf olmadığı ortaya çıktı; gizlilik, şaşırtma ve korku...

İran ile İsrail arasında dört gündür devam eden gerilimde balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırılar bölgeyi sarsarken, Tahran’ın yönetiminin tercihleri şaşırttı. İsrail gazetesi The Jerusalem Post, İran'ın füze saldırılarında gece saatlerini seçmesinin tesadüf olmadığını iddia etti. 

Füzeler gece havalanıyordu, sebebi belli oldu! İran'ın İsrail'e gece saldırıları tesadüf değil - 1. Resim

GİZLİLİK, ŞAŞIRTMA VE KORKU...

Habere göre, Tahran'ın gece karanlığında düzenlediği saldırılar, gizlilik, şaşırtma ve korku gibi unsurları barındıran bir askeri doktrini yansıtıyor.

Füzeler gece havalanıyordu, sebebi belli oldu! İran'ın İsrail'e gece saldırıları tesadüf değil - 2. Resim

PSİKOLOJİK SAVAŞTA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRME

Ancak amaç yalnızca psikolojik savaşta üstünlüğü ele geçirmekten ibaret değil. İran'ın saldırılar için geceyi beklemesi, aynı zamanda bazı teknik zorunluluklardan da kaynaklı. Zira füzeler uçakların aksine itici güç olarak atmosferdeki oksijene bağımlı değil. Bunun nedeni ise balistik füzelerin, oksijenin bulunmadığı veya son derece seyrek olduğu yüksek irtifalarda seyretmesi.

Füzeler gece havalanıyordu, sebebi belli oldu! İran'ın İsrail'e gece saldırıları tesadüf değil - 3. ResimSIVI YAKITLA ÇALIŞIYOR

Bu yüzden her füzenin, içerisinde yakıtın yanı sıra oksitleyici maddeler de taşıması gerekli.

The Jerusalem Post'un haberine göre, İran'ın uzun menzilli füzeleri genellikle sıvı yakıtla çalışıyor.

Füzeler gece havalanıyordu, sebebi belli oldu! İran'ın İsrail'e gece saldırıları tesadüf değil - 4. Resim

FIRLATMAYA HAZIR HALE GELMESİ ZAMAN ALIYOR

Bu tür füzelerin fırlatmaya hazır hale gelmesi zaman alan bir süreç. Yakıt ve oksitleyici maddenin son derece dikkatli bir şekilde füzenin içerisine yerleştirilmesi gerekiyor. Bu durum yakıt ikmal aşamasında İran ordusunu, İsrail'in uyduları ve keşif uçakları karşısında savunmasız hale getiriyor. 

İran,  tespit edilme ve saldırı tehlikesini azaltmak için yakıt ikmal operasyonlarını çoğunlukla gece vakti yapıyor.

Bu nedenle saldırılarda da görüşün düşük olduğu ve havadan tespit ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı gece saatleri tercih ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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