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Haberler > Dünya > İsrail'den çıkmak için pazarlık yapıyorlar! Facebook'tan organize oluyor, binlerce avro veriyorlar

İsrail'den çıkmak için pazarlık yapıyorlar! Facebook'tan organize oluyor, binlerce avro veriyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar nedeniyle on binlerce yabancı turist İsrail'de mahsur kaldı. Bazı turistlerin deniz yolu ile Güney Kıbrıs'a geçmeyi başardığı. bu yolculukların sınırlı sayıda ve yüksek fiyatlarla yapıldığı öğrenildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, ülkenin hava sahasının kapatılması sonrası yurt dışına çıkmak isteyenler yatlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçmeye başladı. Söz konusu çatışma ortamından kaçış dalgasına hem yabancı turistler hem de bazı İsrailliler dahil oldu.

Hava sahası kapandı, İsrail'de 40 bin turist mahsur kaldı! - 1. Resim

İSRAİL'DEN ÇIKMAK İÇİN PAZARLIK YAPIYORLAR!

Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya marinasında deniz yoluyla ülkeden çıkış için pazarlık yapan insanların bir kısmı ülkelerine dönmek isteyen turistler olurken, bazıları ise yurt dışındaki çocuklarının yanına gitmeye çalışanlardan oluşuyor.

Hava sahası kapandı, İsrail'de 40 bin turist mahsur kaldı! - 2. Resim

40 BİN TURİST MAHSUR

İsrail’de yaklaşık 40 bin yabancı turist hava sahasının kapatılmasıyla ülkeyi terk edemedi. Bazı turistler deniz yoluyla GKRY'ye ulaşmaya başladı ancak bu yolculuklar sınırlı sayıda ve oldukça yüksek fiyatlarla gerçekleşiyor.

Hava sahası kapandı, İsrail'de 40 bin turist mahsur kaldı! - 3. Resim

Küçük yat sahipleri Herzliya’nın yanı sıra Hayfa ve Askalan gibi sahil kentlerinde en fazla on kişilik gruplar şeklinde taşımacılık yapıyor.

Hava sahası kapandı, İsrail'de 40 bin turist mahsur kaldı! - 4. Resim

FACEBOOK ÜZERİNDEN ORGANİZE EDİLİYOR, BİNLERCE AVRO EDİYOR

Facebook grupları üzerinden organize edilen bu geçişlerde, yüksek talep nedeniyle bilet fiyatları yüzlerce avrodan binlerce avroya yükseldi.

Hava sahası kapandı, İsrail'de 40 bin turist mahsur kaldı! - 5. Resim

Haaretz gazetesinde daha önce yer alan haberde, İsrail hükümetinin, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiği belirtilmişti.

Hava sahası kapandı, İsrail'de 40 bin turist mahsur kaldı! - 6. Resim

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmasıyla başlayan olaylar nedeniyle 100 ile 200 bin arasında İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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