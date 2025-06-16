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Haberler > Ekonomi > Bu çiçek sağlık için alınıyor! Mide yaraları dahil birçok yarayı iyileştiriyor, demeti 30 TL

Bu çiçek sağlık için alınıyor! Mide yaraları dahil birçok yarayı iyileştiriyor, demeti 30 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu çiçek sağlık için alınıyor! Mide yaraları dahil birçok yarayı iyileştiriyor, demeti 30 TL
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen sarı kantaron bitkisini vatandaşlar sağlık için tercih ediyor. Mide yaraları da dahil birçok yaraya iyi gelen sarı kantaronun demeti 25 ile 30 TL arasında satılıyor. 

Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen sarı kantaron bitkisi, pazar tezgahlarında yer almaya başladı. Çiçek demetine benzer görüntüsüyle de görsel şölen oluşturan şifalı bitki, hediye için değil sağlık için alınıyor.

Bu çiçek sağlık için alınıyor! Mide yaraları dahil birçok yarayı iyileştiriyor, demeti 30 TL - 1. Resim

Semt pazarlarındaki tezgahları renklendiren ve şifa kaynağı olarak bilinen sarı kantarona vatandaşların ilgisi yoğun olurken, kantaron bitkisinin demeti 25 ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

Bu çiçek sağlık için alınıyor! Mide yaraları dahil birçok yarayı iyileştiriyor, demeti 30 TL - 2. Resim

"MİDE YARALARI DAHİL BİRÇOK YARAYA İYİ GELİYOR" 

Kantaron otunu dağlardan topladıklarını ifade eden pazarcı Yaşar Coşkun; "Bahar mevsimiyle birlikte kantaron otu çıkmaya başlar. Çok eskiden beri kullanılan bir ot zaten bu. Çok faydalı olduğu biliniyor. İster çayı yapılır ister yağı ama genellikle yağ olarak da tüketiliyor. Birçok faydası var. En çok da yaralarda ve yanıklarda kullanılıyor. Mide yaraları da dahil birçok yaraya iyi geliyor. Vatandaşımızın talebi de çok güzel" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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