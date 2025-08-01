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Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 işçi göçük altından kurtarılırken 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi - 1. Resim

1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 09.54 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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