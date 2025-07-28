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Elazığ'da dehşet! 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'da sulama havuzunda 2 kişinin hareketsiz şekilde görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, biri kadın 2 kişinin de öldüğünü belirledi.

Elazığ'ın Sedeftepe köyünde üzüm bağlarının sulanmasında kullanılan havuzda 2 kişiyi hareketsiz halde görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HAVUZDA ÖLÜ BULUNDULAR

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişilerin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Elazığ'da dehşet! 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu - 1. Resim

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede cesetlerin Görhan G. (51) ve Filiz D.'ye (52) ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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