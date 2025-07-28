Elazığ'da dehşet! 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Temmuz 2025 13:40 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 14:14 - Güncelleme:

Elazığ'da sulama havuzunda 2 kişinin hareketsiz şekilde görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, biri kadın 2 kişinin de öldüğünü belirledi.

Elazığ'ın Sedeftepe köyünde üzüm bağlarının sulanmasında kullanılan havuzda 2 kişiyi hareketsiz halde görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İlgili Haber İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Başında siyah poşet, üzerinden Rusça not çıktı HAVUZDA ÖLÜ BULUNDULAR İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişilerin hayatını kaybettiğini tespit etti. KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Yapılan incelemede cesetlerin Görhan G. (51) ve Filiz D.'ye (52) ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci