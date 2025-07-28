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Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Başında siyah poşet, üzerinden Rusça not çıktı

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Başında siyah poşet, üzerinden Rusça not çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;un göbeğinde kan donduran olay! Başında siyah poşet, üzerinden Rusça not çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Başına siyah poşet geçirilmiş halde bulunan cesedin üzerinden Rusça yazılı bir not çıkarken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alandaki yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi mevkisindeki ormanlık alanda ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Başında siyah poşet, üzerinden Rusça not çıktı - 1. Resim

ÜZERİNDEN RUSÇA NOT ÇIKTI

Üzerinden kimlik çıkmayan genç bir erkeğe ait cesedin başına siyah bir poşet geçirildiği görüldü. Ayrıca cesedin üzerinden Rusça yazılmış not bulundu.

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Başında siyah poşet, üzerinden Rusça not çıktı - 2. Resim

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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