Streç filme sarılı cesetle 48 saat! Detaylar korkunç: Ekipler 3 saatte çözmüş

Çanakkale'de streç filme sarılı halde bulunan Dinara Alya Urkasimovan cinayetinde, ekiplerin cesedi 3 saatte çözdükleri ortaya çıktı. Şüpheli Metin K.'nın kadını sormaya gelenlere 'kavun' ikram ettiği öğrenilirken aynı zamanda Dexter dizisinden esinlenerek olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte bir şehri ayağa kaldıran olayın kan donduran detayları.

Korkunç olay Çanakkale'de yaşandı. 63 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan'dan haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi.

Polisler kadının evine gitti, kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. (47) açtı.

KİLİTLİ KAPIYI AÇTI, VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'yı sorması üzerine Metin K. kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapısı açılan odada önceki gün streç filme sarılı şekilde kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri, Metin K.'yi gözaltına aldı.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınan Metin K.'nin ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi. Öte yandan, evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" yazdığı ortaya çıktı.

Metin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Dinara Alya Urkasimova için Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde, Urkasimova'nın yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Urkasimova'nın tabutunu kadınlar taşıdı. Urkasimova'nın cansız bedeni gözyaşları arasında Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLAR

Sabah'ta yer alan habere göre ise, iddiaya göre spiritüel enerji yükseltme masajlarıyla ün salan Özbek uyruklu Dinara Alya Urkasimova yaklaşık üç ay önce sosyal medya aracılığıyla spiritüel enerji ile ilgili olduğunu söyleyen Metin K. ile tanıştı.

İddiaya göre Ankara'da yaşayan ve kendisini zengin bir iş adamı gibi tanıtan Metin K. ile Dinara Alya Urkasimova arasında kısa sürede bir ilişki başladı. İddiaya göre adam, Urkasimova'nın evine taşındı. Ancak bu ilişkiyi Urkasimova'nın hiçbir yakını kabullenmedi.

MESAJ ATMASINDAN ŞÜPHELENDİLER

İddiaya göre yakınlarının ve müşterilerinin mesajlarına sürekli sesli mesaj atarak cevap veren Urkasimova'nın yazılı olarak dönüş yapmasından şüphelenen yakınları önceki gün talihsiz kadının evinin kapısını çaldı.

KAVUN İKRAM ETTİ

Sakin bir şekilde kapıyı açan Metin K., kız arkadaşı Urkasimova'nın düğün hazırlıkları için İskenderun'a gittiğini söyleyerek içeriye davet edip, kavun ikram etti.

3 SAATTE CESEDE ULAŞTILAR

Urkasimova'nın yakınları odadaki birçok değerli eşyanın kolilere yerleştirilmesinden ve yayılan kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra kapıyı çalan polis, içeriye girdiğinde klimanın altında duran streç filme sarılmış Urkasimova'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Katil zanlısı Metin K.'un, kurbanlarını streç filme sararak canlı canlı infaz eden Dexter dizisinden esinlendiği belirlenirken, otopsi için devlet hastanesine kaldırılan talihsiz kadının streç filmini açmak 3 saat sürdü.