Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: Arkadaşının ifadesi pes dedirtti! "O halde görünce strece sardım"

Çanakkale'de Dinara Alya Urkasimova'nın kayıp ihbarını alan ekipler kadını streç filme sarılı halde buldu. Şüpheli erkek arkadaşının ilk ifadesi pes dedirtti.

Korkunç olay Çanakkale'de yaşandı Özbekistan uyruklu 63 yaşındaki Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Kadının yaşadığı eve giden ekipler karşısında erkek arkadaşı 47yaşındaki Metin K.'yı buldu.

Metin K., kadının nerede olduğunu soran ekiplere masaj odasının kilitli kapısını açtı.

STREÇ FİLME SARIP KİLİTLEMİŞ

Kapısı açılan odada streç filmine sarılı Dinara Alya Urkasimova'nın cesediyle karşılaşan polis ekipleri sevgilisi Metin K.'yi gözaltına aldı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkasimova'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

"MASAJ YAPARKEN ÖLDÜ"

Polis tarafından gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Metin K. polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi.

KADININ SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, dün evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" yazdığı ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.