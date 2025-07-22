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Annesi toprağına sarılıp anlattı... İlayda'yı ölüme babası da itmiş!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen İlayda Alkaş'ın annesi kızının sürekli şiddete maruz kaldığını, tehdit edildiğini söyledi. Kızının babası tarafından katilin yanına gönderildiğini ifade eden acılı anne, cinayetin göz göre göre gelişini anlattı.

Acı olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz akşamı yaşandı. 22 yaşındaki İlayda Alkaş dini nikahla yaşadığı C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. 

Ailesiyle doğum gününden dönerken saldırıya uğrayan İlayda Alkaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Saldırgan ise her yerde aranıyor. 

Annesi toprağına sarılıp anlattı... İlayda'yı ölüme babası da itmiş! - 1. Resim

ÖLÜME BABASI GÖNDERMİŞ

CNN Türk'ün haberine göre, İlayda’nın annesi Hülya Alkaş, kızının yaklaşık 7 ay boyunca C.A. tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi. Ekim 2024’te tanıştığı C.A. ile nikahsız birlikte yaşamaya başlayan İlayda’nın, sık sık darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği öne sürüldü. Annesine ulaşarak yardım isteyen genç kadın, bir süre kadın sığınma evinde kaldı. Ancak anneye göre, babası tarafından zorla C.A.’nın evine geri gönderildi.

Annesi toprağına sarılıp anlattı... İlayda'yı ölüme babası da itmiş! - 2. Resim

AİLE BOYU ŞİDDET UYGULAMIŞLAR

Anne Alkaş, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

Kızım ‘Anne beni kurtar, bu insanlar silah ve uyuşturucu ticareti yapıyor’ dedi. Onu sivil polislerle birlikte oradan çıkardım. Sonra babası baskıyla tekrar o eve götürdü.

Kızım dövülmüş halde kapıma geldi. Gözü mosmor, yüzü şişti. Babası, ‘Kendi kendini dövdü’ dedi ama kızım gerçekleri anlattı: Kaynanası şekerlikle kafasına vurmuş, görümcesi ve C.A. öldüresiye dövmüş. 4. kattan atlamaya çalışmış ama babası, ‘Atla’ demiş. Kızımın ölümünden babası da sorumludur.

Annesi toprağına sarılıp anlattı... İlayda'yı ölüme babası da itmiş! - 3. Resim

ANNESİYLE ŞEHİR ŞEHİR KAÇMIŞ

İddialara göre İlayda, darp nedeniyle iki aylık hamileliğini kaybetti. Annesiyle birlikte önce Batman, sonra İzmir ve Antalya’ya kaçtı ama tehditler peşlerini bırakmadı.

Annesi toprağına sarılıp anlattı... İlayda'yı ölüme babası da itmiş! - 4. Resim

"HER GÜN TEHDİT EDİLDİK"

Anne Alkaş, “Her gün ölümle tehdit ediliyorduk. Kızım bu ölümü hak etmedi. Savcılara, hâkimlere ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın” ifadeleriyle anlattı.

"KATİL HALA SOKAKTA, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

İlayda’nın kız kardeşi M.A. da, babasının ailesi tarafından darbedildiğini ve cenazeye katılamadığını belirtti ve “Şu an annemle birlikte can güvenliğimiz yok. Katil hâlâ sokakta. Evimizden edildik, Diyarbakır’a bir daha dönemeyeceğiz. Sesimizi duyun, adalet istiyoruz.” sözlerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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