Marmaris'te vahşet! Ekmek teknesi ölüm yeri oldu: Babası baygın halde...

Marmaris'te kaptan baba oğul, 2 odalı teknede 6 kişi kalmak isteyenlere onay vermeyince kavga çıktı. 3 kişi Arda Deniz Onat'ın kafasına demirle vurup darbetti, genç hayatını kaybetti. Korkunç olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Bozburun Mahallesi'nde Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'E. Arda Deniz' isimli teknede, İsveçli 3 kadın müşteri kiraladıkları tekneye iddiaya göre Türk erkek arkadaşlarını da çağırdı.

3 genç, 2 odalı teknede gece kalmak istedi. Ancak tekne personeli Arda Deniz Onat ve kaptan olan babası Kenan Onat, 2 odalı teknede 6 kişinin kalamayacağını söyledi.

Sabah'ın haberine göre bunun üzerine tartışma çıktı. Antalya'dan gelen 3 genç, Arda ve babasına küfür etti. Bunun üzerine 'niye küfür ediyorsunuz' diyen Arda'nın kafasına demirle vurup, darp ettiler. Arda başına aldığı darbe sonucu denize düştü.

BABASI BAYGIN HALDE BULDU

Arda Deniz Onat denize düştüğü yerden kaptan olan babası tarafından baygın halde çıkarılarak lastik botla Germe Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Onat, hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 3 kişi ise Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Şüpheliler, Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Vatandaşların, şüphelilere saldırıp tepki gösterdiği öğrenildi.

Bölge halkı tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Arda Deniz Onat için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Bozburun'da yıllardır teknede çalıştığı belirtilen gencin, Bozburun mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.