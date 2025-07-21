Çanakkale’nin büyükşehir statüsü kazanıp kazanmayacağı sorusu kamuoyunda gündem oluştururken konuya dair henüz resmi bir yasa taslağı bulunmadığı ifade ediliyor. Türkiye'de büyükşehir statüsü taşıyan 30 il mevcutken, şehirlerin tamamı 750 binin üzerinde nüfusa ve stratejik öneme sahip bölgelerden oluşuyor. Çanakkale büyükşehir statüsünde mi, büyükşehir mi oluyor soruları ise gündemin merkezine yerleşti.

Halihazırda Adana’dan Van’a kadar uzanan 30 büyükşehir belediyesi Türkiye'nin önemli ekonomik, kültürel ve nüfus açısından yoğun kentlerinden oluşuyor. Peki, Çanakkale büyükşehir statüsünde mi, büyükşehir mi oluyor?

ÇANAKKALE BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE Mİ?

Çanakkale, halihazırda büyükşehir statüsüne sahip iller arasında değildir. Türkiye’de bir ilin büyükşehir unvanı kazanabilmesi için yasal düzenlemeler gereklidir. Düzenlemelerde en önemli ölçüt, il nüfusunun 750 binin üzerinde olmasıdır. Çanakkale’nin nüfusu bu sınırın altında kalmaktadır.

İlgili Haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanvekili Nuri Aslan oldu

ÇANAKKALE BÜYÜKŞEHİR Mİ OLUYOR?

Çanakkale’nin büyükşehir statüsüne alınacağı iddiaları son dönemde yapılan siyasi değerlendirmelerle gündeme taşındı. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, bu konuda yaptığı açıklamada henüz ortada resmi bir tasarı olmadığını belirtti ancak böyle bir planın konuşulduğunu dile getirdi.

Muharrem Erkek, Çanakkale'nin büyükşehir yapılması halinde belde belediyelerinin kapatılacağını ve bu durumun yerinden yönetimi zayıflatacağını ifade etti. Kepez, Geyikli ve Küçükkuyu gibi belde belediyelerinin kapatılması söz konusu olabilir.

Erkek, belediyelerin demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayarak, bu tür düzenlemelere karşı olduklarını belirtti. Ayrıca CHP’nin muhtemel bir büyükşehir düzenlemesine karşı hazırlıklı olduğunu da ekledi.

TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜKŞEHİRLER HANGİLERİ?

Türkiye’de 30 il büyükşehir belediyesi statüsünde yer almaktadır.

30 büyükşehir; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'dır.