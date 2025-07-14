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Osmaniye'de gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osmaniye&#039;de gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
Osmaniye, Deprem, Hatay, Adana, Gaziantep, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmaniye son dakika bir depremle sarsıldı. Kentte 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Osmaniye'de saat 23.32'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Osmaniye Merkez'de meydana 3,5'lik deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak rapor etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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