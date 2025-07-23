Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tokat'ta kuzenlerin sır ölümü: Kuzgunları gördü, cesedi buldu!

Tokat'ta kuzenlerin sır ölümü: Kuzgunları gördü, cesedi buldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat, Erbaa, Ölüm, Kayıp, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'da Zafer Ateş'in ardından kuzeni Dilek Ateş'in de cansız bedeni bulundu. Görgü tanığı kızın cesedinin kuzgun kuşlarının bulduğunu söyleyip "5 kuzgunun kalktığını görünce burada bir şey olduğunu anladım. Yukarıdan baktığımda buradaki cesedi gördüm ve inerek üstünü örttüm" dedi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen olayda 24 yaşındaki Zafer Ateş ve amcasının kızı 22 yaşındaki Dilek'ten haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. 

Ekipler, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri kuzenlerin en son görüldüğü Kelkit Çayı çevresinde arama çalışmalarına başlamıştı.

Tokat'ta kuzenlerin sır ölümü: Kuzgunları gördü, cesedi buldu! - 1. Resim

ÖNCE ZAFER'İN CESEDİ BULUNDU

Bölgede terk edilmiş halde bulunan otomobilin içerisinde iki kuzenin eşyalarına rastlanması üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmış, gece saatlerinde yapılan aramalarda Zafer Ateş’in cansız bedeni otomobilin bulunduğu yerden yaklaşık 15 metre uzaklıkta su içerisinde bulunmuştu.

Tokat'ta kuzenlerin sır ölümü: Kuzgunları gördü, cesedi buldu! - 2. Resim

5 KİLOMETRE SONRA DİLEK'İ GÖRDÜLER

İlçede yaşayan Ömer Taşova, genç kızın cesedini ise öğle saatlerinde otomobilden 5 kilometre uzakta Kavlandere bölgesinde buldu.

Irmak kenarında bulunan Dilek Ateş’in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ta kuzenlerin sır ölümü: Kuzgunları gördü, cesedi buldu! - 3. Resim

KUZGUNLAR YOL GÖSTERDİ 

Kuzgun kuşlarından Dilek Ateş’in cesedini bulduğunu söyleyen Ömer Taşova; "Jandarmadan personeller Kavlandere bölgesini bildiğim için saat 7.30’da beni arayıp olayı anlattılar.

Tokat'ta kuzenlerin sır ölümü: Kuzgunları gördü, cesedi buldu! - 4. Resim

Bu bölgeye geldiğimde 5 kuzgunun kalktığını görünce burada bir şey olduğunu anladım. Yukarıdan baktığımda buradaki cesedi gördüm ve inerek üstünü örttüm" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye’den Kore’ye teknoloji köprüsü! Baykar ve Korean Air imzaları attıEce Uslu acil ameliyata alındı! "Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süt kamyonuyla otomobil çarpıştı, 4 kişi oracıkta can verdi - 3. SayfaFeci kazada 4 kişi can verdiSivas’ta pompalı dehşeti! Nehir kenarında buluştular, ateş açtılar - 3. SayfaSivas’ta pompalı dehşeti! Nehir kenarında buluştular, ateş açtılarGenç kız annesini bıçakladı! Kan dökerken bu sözleri sarf etmiş: Seni çok... - 3. SayfaKan dökerken bu sözleri sarf etmiş: Seni çok...Ağaç dalı faciasında 2. ölüm! Seda Karakol’dan da acı haber geldi - 3. SayfaAğaç dalı faciasında 2. ölüm! Seda Karakol’dan da acı haber geldiErzurum'da filmlere taş çıkartan operasyon: Tam 1 hafta sürdü! PÖH'ü harekete geçiren cinayet - 3. SayfaErzurum'da filmlere taş çıkartan operasyon!Gaziantep'te tır ile işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaGaziantep'te tır ile işçi servisi çarpıştı! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...