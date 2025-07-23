Tokat'ta kuzenlerin sır ölümü: Kuzgunları gördü, cesedi buldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2025 14:13 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 14:56 - Güncelleme:

Tokat, Erbaa, Ölüm, Kayıp, Haber

Tokat'da Zafer Ateş'in ardından kuzeni Dilek Ateş'in de cansız bedeni bulundu. Görgü tanığı kızın cesedinin kuzgun kuşlarının bulduğunu söyleyip "5 kuzgunun kalktığını görünce burada bir şey olduğunu anladım. Yukarıdan baktığımda buradaki cesedi gördüm ve inerek üstünü örttüm" dedi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen olayda 24 yaşındaki Zafer Ateş ve amcasının kızı 22 yaşındaki Dilek'ten haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Ekipler, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri kuzenlerin en son görüldüğü Kelkit Çayı çevresinde arama çalışmalarına başlamıştı. ÖNCE ZAFER'İN CESEDİ BULUNDU Bölgede terk edilmiş halde bulunan otomobilin içerisinde iki kuzenin eşyalarına rastlanması üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmış, gece saatlerinde yapılan aramalarda Zafer Ateş’in cansız bedeni otomobilin bulunduğu yerden yaklaşık 15 metre uzaklıkta su içerisinde bulunmuştu. 5 KİLOMETRE SONRA DİLEK'İ GÖRDÜLER İlçede yaşayan Ömer Taşova, genç kızın cesedini ise öğle saatlerinde otomobilden 5 kilometre uzakta Kavlandere bölgesinde buldu. İlgili Haber Genç kız annesini bıçakladı! Kan dökerken bu sözleri sarf etmiş: Seni çok... Irmak kenarında bulunan Dilek Ateş’in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. KUZGUNLAR YOL GÖSTERDİ Kuzgun kuşlarından Dilek Ateş’in cesedini bulduğunu söyleyen Ömer Taşova; "Jandarmadan personeller Kavlandere bölgesini bildiğim için saat 7.30’da beni arayıp olayı anlattılar. Bu bölgeye geldiğimde 5 kuzgunun kalktığını görünce burada bir şey olduğunu anladım. Yukarıdan baktığımda buradaki cesedi gördüm ve inerek üstünü örttüm" dedi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar