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Genç kız annesini bıçakladı! Kan dökerken bu sözleri sarf etmiş: Seni çok...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da 20 yaşındaki bir genç kız, erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Annesini çeşitli yerlerden bıçaklayan genç kızın "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu" dediği öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre G.M. (61) adlı anne, 20 yaşındaki kızı K.M.'ye erkek arkadaşının kendisini kullandığını ve ayrılması gerektiğini söyledi.

"İSTEMEYEREK OLDU"

Anne-kız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında annesini çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.M., "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu" diyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne G.M. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Genç kız annesini bıçakladı! Kan dökerken bu sözleri sarf etmiş: Seni çok... - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

K.M. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan K.M. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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