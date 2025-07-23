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Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. İkilinin bronzlaşmaları ise sosyal medyanın diline düştü.

Gelecek Partisinin genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ortak basın açıklaması yaptı.

Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdı - 1. Resim

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Görüşmede Türkiye ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, ülkenin menfaati için iki parti arasında işbirliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti. Erbakan ise görüşmenin sıcak ve samimi ortamda geçtiğini dile getirerek, Davutoğlu ve heyetine teşekkür etti.

Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdı - 2. Resim

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Sosyal medyada ise görüşmeden daha çok iki liderin bronz tenleri konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Erbakan ve Davutoğlu'nun tatilden dönmüş olduğunu tahmin ederek tebessüm ettiren yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdı - 3. Resim

Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdı - 4. Resim

Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdı - 5. Resim

Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdı - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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